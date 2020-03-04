شيخ منفي ألغى مشاريعي العاطفية

حسن الخفاجي

كنت ما ازال شابا، حين ذهبت في طريق شبه صحراوي أسير الى موعد عاطفي. صادفت شيخا متعبا، فراسته نجحت بمعرفة همومي. قال : اشكيلي همك .

قلت: محبوبتي تأخرت عن موعدها.

قال: حبيبك لا يخلف موعدا.

قلت: وحبيبك انت؟

قال: هو حبيبك ذاته.

قلت: ارى الفقر اكل من جسدك قبل ان يبدأ العث باكل ثيابك.قال: هي حياة تركت كثيرها وقنعت بقليلها. رفضت عطايا حراس المال لانهم خانوا الأمانة، نفيت وانا من المؤسسين للدولة، لاني لم اسهم بالسرقة ولَم اسكت عن فضح السراق.

قلت: يا شيخ طريقي غير طريقك انت تسير بطريق غير سالك، دروبه وعرة.

قال: طريقك و طريقي واحد .

قلت: يا شيخ انت تتكلم عن السراق والدولة ومجابهة حراس المال ومن خانوا الأمانة، وانا ابحث عن عشيقتي. قال:اعشق الفقراء، حينها ستجد حبيبتك بينهم ولن تخلف لك موعدا، وربما ستجدأخريات.

سرت معه لساعات يشرح سيرته، واقلب بأسئلتي مواجعه ومواجهاته.

قبل ان نفترق، قلت: لم اعرف من انت وما الذي تبحث عنه .

قال: شاركت بجميع الحروب التي أسست اركان الدولة، ولَم اطمح بمنصب، لكن انحرافا حصل جعلني ارفع اول راية للمعارضة.

قلت: انت إذا (ابا ذر الغفاري). ما الذي أتى بك الى صحارى العراق ؟

هل جئت تقدم واجب العزاء بمن قتلهم ام جئت لغرض اخر ؟

قال نار الظلم والطغيان واحدة على مر العصور، والسلطة ام المفاسد،لم يسلم من مفاسدها الا علي ع وعبد الكريم قاسم.

قلت: لم تقل لي لماذا اتيت؟

قال: جئت ابحث عن زملاء منفيين، كانوا معنا بالمعارضة وتسنموا كراسي الحكم، فسدوا وافسدوا الحرث والنسل، جئت اذكرهم بمبادئنا وما تعاهدنا عليه، واذكرهم بماضيهم لعل الذكرى تنفع.

قلت له قتلتني ورب الكعبة، منذ ان عرفت بسيرتك وانا بريعان الشباب تركت عشيقتي في الصحراء، وألغيت مشاريعي العاطفية وتركت تجارتي، وتبعت أثرك وما زلت افعل.

يا شيخنا الجليل من جئت تسأل وتبحث عنهم، هم اسوأ ممن قام بنفيك الى صحراء الربذة، واسوأ ممن خلفه بظلم، لا بل هم اسوأ من يزيد.

لو اعترض الحسين بن علي ع طريق سرقاتهم لقطعوه مثلما فعل يزيد.

لمن كتب لي :(الى اين تريد ان تصل) ؟

طريقي واضح اعرفوا طريقكم الى اين تريدون الوصول بهذا الشعب الصابر؟

(مسرّة الكرام في بذل العطاء، ومسرّة اللّئام في سوء الجزاء) الامام علي ع