نائب رئيس البرلمان: الوزارات ملزمة بتعيين حملة الشهادات العليا

أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، أن الوزارات ملزمة بتنفيذ القرار 373 بتعيين حملة الشهادات العليا.

وقال مكتب الكعبي في بيان إن “النائب الاول لرئيس مجلس النواب استقبل في مكتبه اليوم الثلاثاء، ممثلين عن المعتصمين امام وزارة النفط من حملة الشهادات العليا بالاختصاصات الهندسية”.

ونقل البيان عن الكعبي قوله، إن “الجميع يفتخر بوجود شباب يحملون شهادات عليا بإختصاصات هندسية وعلمية نادرة ومن حقهم ان يجنوا ثمار تعبهم وجهودهم المضنية لسنوات طويلة من الدراسة وطلب العلم ومن واجب الدولة ممثلة بالحكومة تأمين فرص عمل لهم تتناسب وتخصصهم العلمي”.

وأضاف أن “البعض من مسؤولي الوزارات استغل ضغط التظاهرات والمتظاهرين ومطالبتهم بالتعيين للحصول على مكاسب اضافية وسرقوا جهود واصوات شباب قضوا ايام طويلة امام الوزارات وفي الشوارع مطالبين بحق التعيين وهذا لا نقبل به وسنحاسب كل من استغل هذا الامر”، مؤكدا ان “حق الحصول على فرصة عمل متاح لجميع العراقيين دون استثناء وليس حكرا على من يتمتع بعلاقات نافذة هنا او هناك”.

وخاطب الكعبي “كافة الوزارات بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 373 لسنة 2019، والقاضي بتعيين حملة الشهادات العليا بحسب تخصصاتهم سواء في الوزارات التخصصية ام بقية الوزارات”.