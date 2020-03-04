نائب يتهم اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بـ”عرقلة” مشاريع استراتيجية بالديوانية

اتهم النائب عن محافظة الديوانية علي البديري، اليوم الثلاثاء، اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بـ”عرقلة” عدد من المشاريع الاستراتيجية الخدمية في المحافظة رغم وضع تخصيصاتها بالموازنة الاتحادية للعام الماضي، مهدداً بفتح الملف في البرلمان في حال عدم تقديم رد رسمي من اللجنة.

وقال البديري إن “هناك ما يقارب خمسة مشاريع استراتيجية خدمية بالقطاعات الصحية والطرق والجسور والبنى التحتية وتم وضع تخصيصاتها بموازنة العام الماضي، كما تم استكمال جميع أولويات تلك المشاريع بانتظار المباشرة فيها”.

وأشار إلى أن “ملف تلك المشاريع الاستراتيجية وصل إلى اللجنة الاقتصادية ب‍مجلس الوزراء منذ عدة اشهر لكنه ترك في الرفوف دون دراسته أو إبداء الرأي فيه سواء بالموافقة على إطلاق المشاريع أو حتى رفضها لمعرفة أسباب الرفض”.

وأضاف، أن “اللجنة تتذرع بأمور لا نجد لها أي مبرر، فتارة نراهم يتحدثون عن الانشغال بالتظاهرات وتارة أخرى بأن الحكومة لتصريف الأعمال، وغيرها من الأعذار الواهية”، متابعاً أن “محافظة الديوانية والتي تعتبر الأفقر بين محافظات العراق عانت التهميش طيلة السنوات السابقة ولم يتم الاهتمام بوضعها وتم تجاهل معاناة أبنائها وكان آخر مراحل الظلم هو عدم إعطاء الموافقات لتلك المشاريع الاستراتيجية”.

وأكد البديري، أنه “في حال عدم تقديم رد رسمي من اللجنة الاقتصادية إلى المحافظة حول تلك المشاريع الاستراتيجية، فأننا سنضطر لفتح هذا الملف داخل مجلس النواب من خلال اللجان البرلمانية المعنية للوقوف على حقيقة هذا الإهمال والتلكؤ بالعمل الذي يتم فيه استهداف محافظات معينة معروفة بفقرها على حساب محافظات أخرى أطلقت كل تخصيصات مشاريعها منذ عدة أشهر”.