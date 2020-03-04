نشاطات متميزة لفرع جمعية الخير والبركة الثقافية بالمحمودية في شهر رجب المبجل

بمناسبة الايام الرجبية العظيمة اقام فرع جمعية الخير والبركة الثقافية في المحمودية سلسلة من النشاطات الإيمانية والانسانية والاجتماعية في قضاء المحمودية وتوابعه ، وهي كالتالي:

– اقامة مجالس العزاء الحسيني الاسبوعية في قضاء المحمودية وتوابعه.

– اقامة مجلس عزاء في ذكرى شهادة الامام الهادي عليه السلام في فرع الجمعية بمركز القضاء.

– مرافقة قائممقام المحمودية في جولة ميدانية لمتابعة القضايا الصحية والخدمية.

– زيارة وجهاء عشيرة عبادة ولقاء بعض المؤمنين لتوطيد أواصر التعاون والتعايش في القضاء.

– حضور مجلس عزاء عشيرة الغرير في المحمودية.

– حضور المؤتمر السنوي للعتبة الكاظمية المقدسة لمناقشة الاستعدادات لزيارة الامام الكاظم عليه السلام في ذكرى استشهاده في الخامس والعشرين من شهر رجب المبجل.

– عقد اجتماع خاص لهيئة الشعائر والمواكب الحسينية في المحمودية وتوابعها لمناقشة التحضيرات لزيارة الامام الكاظم عليه السلام ومناقشة الخطة الخدمية للزوار.

يذكر ان فرع جمعية الخير والبركة الثقافية افتتح في مدينة المحمودية اواسط شهر رمضان قبل الماضي ، وبدأ بمزاولة نشاطاته سريعا وسط تفاعل ايجابي من اهالي القضاء والمناطق المجاورة.

المكتب الاعلامي

٣ / ٣ / ٢٠٢٠