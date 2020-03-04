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نشاط متميز لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات في امريكا ولقاء مع نائب الرئيس الامريكي

تصريح اعلامي


الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات تسلم مذكرة الالتماس لانقاذ شعب العراق الى نائب الرئيس الامريكي

شاركت هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق فرع مشيكان الامريكية وبالتنسيق مع الجالية الكلدانية العراقية  اللقاء الرسمي لنائب الرئيس الامريكي السيد مايك بنس اثناء زيارته الرسمية  لولاية مشيكان مدينة تروي يوم الثلاثاء 25 شباط في قاعة فندق تروي ماريوت وبحضور اكثر من 1000 شخصية امريكية.  تناول اللقاء شتى القضايا الراهنة على الساحة السياسية، منها ما يتعلق بمواضيع دعم الاثنيات العرقية والمذهبية في العراق واستقراره وتحقيق السلام الدائم.  كانت مشاركة هيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق بالتنسيق مع الجالية الكلدانية العراقية في امريكا التي حضرت  الاجتماع الخاص مع نائب الرئيس الامريكي من اجل نقل معاناة ومآسي شعبنا العراقي، كما تم  تسليط الضوء على مشكلة المحكومين العراقيين بقرار الترحيل من الولايات المتحدة بإلاضافة للنظر في معاملات الهجرة للمسيحيين العراقيين العالقين في دول الانتظار منذ سنوات طويلة وانتهزت الفرصة ممثلة الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق فرع مشيكان السيدة ميكن ادم  وسلمت مذكرة الالتماس التي وقعت من قبل اكثر من مائة شخصية عراقية حيث سبق وان قدمت هذه المذكرة الى الامم المتحدة و مجلس الامن وتم تسليمها الى نائب الرئيس الامركي للمطالبة بدعم تظاهرات العراق وانقاذ السعب العراقي من الاغتيالات والقتل  والفساد والمحاصصة.. .وأكد السيد النائب مايك بنس من خلال سياق حديثه دعم بلاده  لاستقرار العراق وتطلعات العراقيين في الإصلاح و السلام الدائم.Image preview

الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

03-03-2020

ادناه رابط كلمة نائب الرئيس الامريكي  

Vice President Mike Pence speaks at a "Keep America Great" event in Troy, Michigan.

Posted by Fox Business on Tuesday, February 25, 2020

 

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