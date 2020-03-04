يجبب عدم التمييز بين الفكر الوهابي التكفيري و الإسلام السياسي الشيعي

بقلم مهدي قاسم

الفكر الإسلامي السياسي الشيعي يكاد يكون ــ في جوهره

و محتواه ــ نسخة مماثلة من الفكر الوهابي التكفيري ، خاصة على صعيد معادة القيم الحضارية و الجمالية و الفنية والإبداعية (أنظروا كيف جرت عملية تدمير حقول الفن الغنائي و المسرحي و السينمائي في العراق منذ 203 و حتى الآن فضلا عن تدهور المستوى التعليمي ليصبح ضحلا

جدا ) و كذلك الموقف المعادي ضد الرأي الآخر و العقيدة المختلفة، لذا فهو لا يقّل عن الفكر الوهابي التكفيري إجرامية وفاشية بشيء كثير ، ففي النهاية هو لا يطيق الآخر المختلف معه دينيا و مذهبيا ، و يتحين الفرص للانقضاض عليه و تصفيته بشكل غادر ، حتى ولو أخذ هذا

الآخر المختلف دينيا أن يشترك معهم في طقوسهم المذهبية ( مثلما فعل المسيحيون والمندائيون العراقيون عندما اشتركوا مرارا في مسيرات عاشورائية في السنوات الآخيرة بغية تجنب شرهم ) مع ذلك لم يتخلصوا من شرهم المستطير فتعرضوا لعملية تمييز و تحقير و إذلال حينا و قتل

حينا آخر ، بينما ممتلكاتهم وعقاراتهم تعرضت للمصادرة من قبل أحزاب وميليشيات بلطجية و مستهترة ، كما أن مسيحيين و أيزيديين الذين يتاجرون بالكهول قد تعرضوا لمرات عديدة لعمليات إعدام فورية في محلاتهم ..

عموما أن سجل الفكر الإسلامي ” الشيعي ” حافل بعمليات

قتل و تصفية مفكرين وكتّاب ومثقفين ولعلنا نذكر هنا اسم المفكر اللبناني حسين مروة أو مهدي العامل ــ على سبيل المثال و ليس الحصر ( ولسخرية القدر هو أن يكون الضحيتان شيعيين لبنانيين ) أما عن الضحايا العراقيين من كتّاب و مثقفين و فنانين فحدّث ولا حرج ، وآخرهم

وليس أخيرهم هو الروائي الدكتور علاء مشذوب ..

نقول ليس أخيرهم : لأن قائمة القتل و التصفيات ضد المثقفين

وغيرهم ، ممن يرفعون صوتهم ضد الفساد واللصوصية و هيمنة النظام الإيراني على مقدرات العراق ستطول سواء على المدى البعيد أو القريب بفضل الميليشيات المتحكمة والمستهترة ، مثلما يرتكبون نفس الجرائم والتصفيات ــ الشبيهة النهج الصدامي الدموي ــ بحق المتظاهرين قتلا

و خطفا و تعذيبا ــ و يا ريت لو تبقى المسألة محصورة على عمليات تقتل و تصفيات فحسب من قبل هذا الفكر الظلامي السقيم ، إنما سلبياته و تأثيراته التخريبية الأخرى لهي أكثر تدميرية على الروح العراقية من ناحية خلق ظروف مهيئة لنشر ضروب الاتكالية والتسيب و احتقار العمل

و الإنتاج و التهرب منه قدر الإمكان ، إضافة إلى ازدواجية التعامل المتسمة بالحربائية والنفاق و المصلحية الآنية مع القيم والمبادئ والعقائد و استخدامها غطاء للانتهازية و الارتزاق ..

لذا فينبغي وضع الفكر الإسلامي السياسي الشيعي ــ سيما

بطابعه الخميني الراهن ــ في خانة واحدة مع الفكر الوهابي التكفيري إلى جانب النازية و الفاشية و الشيوعية الستالينية و العفلقية البعثية و عدم التفريق بينها بأي شكل من الأشكال ولا على اعتبار إحدى أفضل من آخرى.

و بالمناسبة فقد أضعنا وقتا كثيرا و ثمينا دون انم ننتبه

إلى هذا الجانب أو نتناوله باهتمام و تفصيل أكثر وأوسع فضحا و تعرية لمحتواه الهمجي والوحشي ، إلى أن وجدنا رصاصاته الغادرة تئز خلف الظهور و الصدور والرؤوس و ضحاياه الكثيرون يتساقطون واحدا بعد الآخر شبابا وفتيانا بعمر الزهور:

فها هم نجحوا أخيرا في تدمير وشّل دولة كانت تعمل بكل مفاصلها

وآلياتها وتقدم الخدمات على الرغم من نواقصها الكثيرة !..