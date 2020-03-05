أردوغان يبتز الاتحاد الأوروبي لتحقيق أجندته الخائبة في سوريا

بقلم مهدي قاسم

قرر أردوغان فتح أبواب الهجرة أمام الملايين من اللاجئين

السوريين والعراقيين وغيرهم ، ليتدفقوا على شكل موجات بشرية طويلة وكثيفة باتجاه حدود اليونان البرية والبحرية ، طبعا بدافع ابتزاز واضح منه للاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه سعي صلف من قبله لممارسة ضغوط سياسية بغية تحقيق أهدافه السياسية وطموحاته العثمانية في

سوريا و ليبيا على حد سواء ، غير أن الرد القوي و غير المباشر من الاتحاد الأوروبي الذي تلقاه على يافوخه المتهجم دوما ، قد سحب من يده هذه الورقة الابتزازية الأخيرة التي طالما لوّح بها أمام أنف الاتحاد الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم مالي كبير مقداره أكثر من ستة

مليار يورو لمساعدة اللاجئين في تركيا وهو مبلغ هائل وضخم بالمقارنة مع الليرة التركية الضعيفة ، ولكنه لم يكتف بذلك ، إنما يحاول الحصول على مكتسبات سياسشية أيضا إلا إن الحكومة اليونانية لم تقف في هذه المرة مكتوفة الأيدي متفرجة على حدودها البرية والبحرية وهي تتعرض

لانتهاك مئات آلاف من الأجانب يجتاحونها بدون فيزا أو أوراق دخول رسمية أخرى ، أنما سارعت إلى غلق حدودها مع تركيا و تشديد الحراسة بآلاف من عناصر حرس الحدود والجيش وتخويلهم باستخدام القوة في حالات خطر أو تهديد حقيقي، مع اتخاذ قرار بتعليق مواد القانون الخاصة بطلب

اللجوء لمد شهر على الأقل ، بتواز مع ذلك ، أعلنت مستشارة ألمانيا أنجيلا مركل أن بلادها غير مستعدة بعد الآن لاستقبال مزيد من اللاجئين ، لكون ألمانيا وحدها قد استقبلت في الأعوام القريبة الماضية أكثر من مليون ونصف مليون لاجيء ، ناهيك عن بلدان أوروبية واسكندنافية

أخرى والتي هي بدورها استقبلت مئات آلاف من اللاجئين الذين غالبيتهم غير قادرين على الاندماج أوتحول إلى قوة عمل منتجة ونافعة للمجتمع الذي احتضنهم ووفر لهم الأمن والأمان والحياة المرفهة نسبيا ، بدلا من العيش على شبكات السوسيال حتى الممات ليأخذ دوره فيما بعد وعلى

نفس النهج الاتكالي الأبن أوالحفيد !! ــ مع التأكيد هنا على عدم التعميم و الإطلاقية من هذه الناحية ــ وقد خلقت هذه الظاهرة نوعا من سخط ونقمة بين صفوف المجتمع الأوروبي مؤدية في الوقت نفسه إلى صعود شعبية الأحزاب القومية ذات الهوية الوطنية الرافضة لتهجين مجتمعهم

وإذابة هويتهم الثقافية والدينية بعقائد و ثقافات شمولية ذات نزعة بربرية تمسّخ إنسانية الإنسان وتشوّه قيمه الحضارية والجمالية ، وقد كانت ميركل ذاتها ضحية لتهورها هي بالذات بقبول كل هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين و الذي أدى إلى انخفاض شعبية حزبها إلى أدنى مستوى

في الوقت الراهن ، وقد ظهر ذلك في الانتخابات الفرعية والبلديات، وهو الأمر الذي أرغمها على عدم ترشيح نفسها لزعامة حزبها مجددا و إعلانها الانسحاب الكلي بعد انتهاء فترة مستشاريتها الحالية ..

لذا فقد فكان لكل هذه العوامل ــ الآنفة الذكر ــ دورها

الرئيسي والفعاّل في إهمال تهديدات أردوغان بإغراقه الاتحاد الأوروبي بملايين من اللاجئين ومن ثم إفهامه بأن الاتحاد الأوروبي غير ملزم إطلاقا باستقبال ملايين من المسلمين القادمين عبر بلدان إسلامية تعتبر بلدانا آمنة والتي يفترض على هذه البلدان أن تقوم هي بالذات

باستقبالهم لكونها بلدان إسلامية و تحكمها أحزاب إسلامية وعلى رأسها الحزب الإسلامي التركي برئاسة الأخونجي ــ القاعدي رجب أردوغان وليس دفعهم نحو بلدان” صليبية وكافرة ” !!..