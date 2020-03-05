“الشيوعي” يزور رئيس الجمهورية

استمرارا للقاءات قيادة الحزب الشيوعي العراقي مع رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، قام الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب والرفيق مفيد الجزائري نائب السكرتير، يوم امس الثلاثاء، بزيارة الى سيادته في مكتبه الرسمي بقصر السلام في بغداد.

وجرى خلال الزيارة بحث تطورات الاحداث ومستجداتها، والمساعي الضرورية لتجاوز الازمة السياسية المستحكمة، والخروج بالبلاد الى بر الامان.

وشدد الجانبان على ضرورة التوجه الجاد نحو تشكيل الحكومة الانتقالية الموقتة، المعنية اساسا باجراء الانتخابات المبكرة خلال فترة محددة لا تتجاوز سنة واحدة، وبما يضمن انبثاق مجلس نواب جديد يعبر عن إرادة الشعب والمنتفضين ومطامحهم المشروعة.