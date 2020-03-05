العبار: نشاط داعش في صحراء نينوى يزداد

قال عضو مجلس محافظة نينوى “المنحل” حسام الدين العبار، امس الاربعاء، ان نشاط عصابات داعش الاجرامية في صحراء المحافظة ازداد خلال المدة الأخيرة، داعيا قيادة العمليات المشتركة الى ضرورة التدخل لوقف عمليات التسلل.

وقال العبار إن “الحدود العراقية مع سوريا بحاجة الى زخم أمني مكثف سيما في المناطق الصحراوية التي تشهد دائما عمليات تهريب للاغنام والسلاح وغيرها”.

وأضاف عضو مجلس محافظة نينوى أن “عناصر داعش الاجرامية مازالت تتنقل بين صحراء الانبار وقضاء البعاج مستغلة المساحة الواسعة والتي تمتد الى اكثر من 2000 كيلو متر”.

وطالب العبار القيادة المشتركة بـ”تكثيف الجهد الامني في هذه المنطقة من خلال تواجد مدرعات وطيران الجيش العراقي للحيلولة دون اعادة المشهد الارهابي من جديد”.

في سياق آخر، نفذت الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك، امس الأربعاء، عملية لتطهير سلسلة جبال ماما في قضاء الدبس.

وأفاد بيان صادر عن عمليات كركوك تلقت (المدى) نسخة منه: “نفذت قطعات الفرقة السادسة شرطة اتحادية وبتوجيه من قبل قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك الفريق سعد علي عاتي الحربية، عملية استباقية لتطهير قاطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية”.

وأضاف البيان أنه تم العثور “على 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير اثناء تفتيش قرية (خراب الروث) والوديان المحيطة بها ضمن سلسلة جبال ماما في قضاء الدبس”. وتابع البيان “تم تفكيكها وإتلافها من قبل مفرزة معالجة المتفجرات”.