الكلاشنيكوف الرديئة تصنع في خمس دول بينها العراق

تعتبر البندقية الآلية الروسية المعروفة باسم “رشاش كلاشنيكوف” أشهر سلاح ناري خفيف في العالم في النصف الثاني من القرن الـ20.

ولم تكن روسيا هي الدولة الوحيدة المصنعة لرشاشات كلاشنيكوف. فقد كانت دول أخرى أيضا ولا تزال تصنع رشاشات كلاشنيكوف.

إلا أن ما صنعته وتصنعه دول أخرى لا يرقى إلى مستوى ما تصنعه روسيا من رشاشات كلاشنيكوف.

وتمكن الخبير فلاديمير أونوكوي ، خبير الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف، من تحديد البلدان التي تصنع، برأيه، “أسوأ” رشاشات كلاشنيكوف.

الولايات المتحدة الأمريكية

كان هناك 25 بلدا على الأقل يصنع رشاشات كلاشنيكوف. وقد توقف بعضها عن إنتاج رشاشات كلاشنيكوف بينما تواصل دول أخرى إنتاجها منها الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتج مزيدا من رشاشات كلاشنيكوف عاما بعد عام.

في بادئ الأمر، كانت معامل صغيرة تصنع رشاشات كلاشنيكوف الأمريكية. وكانت منتجاتها باهظة الثمن. ثم ازداد عدد صناع رشاشات كلاشنيكوف في الولايات المتحدة.

وتقوم عشرات الشركات الأمريكية بصنع رشاشات كلاشنيكوف الآن.

ومع ازدياد عدد الشركات المصنعة لرشاشات كلاشنيكوف تدهورت جودة منتجاتها. فمثلا، كانت مواسير الرشاشات التي صنعتها شركة “إينتر أوردنانس” حدباء متعرجة.

ويقال عن منتجات شركة “سنتري آرمز” إن رشاش كلاشنيكوف مِن صنعها يشبه القنبلة اليدوية التي يمكن أن تنفجر في أي وقت. ويعتبر ما أنتجته هذه شركة الأمريكية إحدى أسوأ نسخ رشاش كلاشنيكوف.

باكستان

يحتل ما صنعته ورشات بدائية باكستانية المركز الأول بين نسخ رشاش كلاشنيكوف الرديئة. يذكر الخبير أن الرصاصات المنطلقة من 20 من كل 30 رشاشا من صنع باكستاني صدمت الهدف الذي يبعد بـ50 مترا بأحد جانبيها وليس مقدمها لأنها انطلقت من الماسورة المعيوبة.

الصين

حصلت الصين على تكنولوجيا صنع رشاش كلاشنيكوف من الاتحاد السوفيتي في عام 1956.

وأنتجت الصين في البداية رشاشات جيدة. ثم تدنت جودة رشاشات كلاشنيكوف الصينية. ولم تكن رشاشات كلاشنيكوف الصينية جيدة ولكنها كانت رخيصة. وكانت رشاشات كلاشنيكوف الصينية تباع في سوق العالم بـ93 دولارا في وقت بلغ ثمن رشاش كلاشنيكوف المستعمل 400 دولار.

وتواجه رشاشات كلاشنيكوف الصينية مشاكل كثيرة منها هشاشة الترباس وتدني كثافة النيران.

إثيوبيا

تشير كل الدلائل إلى أن إثيوبيا نظمت إنتاج رشاشات كلاشنيكوف بمساعدة الخبراء الكوريين الشماليين. وتتميز رشاشت كلاشنيكوف الاثيوبية، مثلا، بالقابلية للصدأ والبلاستيك الرديء. وتبدو رشاشات كلاشنيكوف التي صنعت في روسيا قبل 60 عاما أفضل من رشاشات كلاشنيكوف الإثيوبية الحديثة.

العراق

وجد مصنع لإنتاج رشاشات كلاشنيكوف في ريف العاصمة العراقية بغداد.

وتحلت منتجات هذا المصنع في البداية بجودة لا بأس بها.

ولكن الحرب الطويلة مع إيران تركت أثرها على الاقتصاد العراقي، فتدهورت جودة الرشاشات العراقية في منتصف الثمانينات.