النزاهة: ضبط هدر يقدر بـ3 مليارات دينار بعقد كهرباء في ميسان

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، عن ضبط حالات هدر للمال العام في عقد تجهيز مديرية توزيع كهرباء ميسان بمنظومات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، مبينة أن قيمة العقد تصل إلى قرابة ثلاثة مليارات دينار.

وقالت الدائرة في بيان إن “الفريق قام بضبط الأوليات الخاصة بعقد ومناقصة تجهيز مديرية كهرباء محافظة ميسان بـ (1000) منظومة إنارة متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية”، موضحةً أن “كلفة المشروع الذي يدخل ضمن مشاريع إعمار ميسان بلغت (2,850,000,000) مليار دينار”.

وأضافت، أن “دائرة الشؤون الفنية في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب قامت بتجميع الألواح التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتسليمها إلى المخازن، فضلا عن قيامها بإزالة الهياكل الحديدية المتصلة بها، الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بالمال العام”، مبينةً أن “العملية أسفرت أيضا عن ضبط مستندات تسلم الألواح وإدخالها مخزنيا ومستندات إرجاعها”.

وأشارت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، إلى “تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق ميسان المختصة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.