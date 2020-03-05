انتقل الى مثواه الاخير الدكتور نصر رحيم الربيعي في بغداد

( انتقل الى مثواه الاخير الدكتور نصر رحيم الربيعي والفقيد شقيق الكاتبة بلقيس الربيعي ( ام ظفر) و الموسيقار عماد رحيم . الففيد كان استاذ في جامعة بغدادكلية اللغات قسم الألماني.
صوت العراق
( انتقل الى مثواه الاخير الدكتور نصر رحيم الربيعي والفقيد شقيق الكاتبة بلقيس الربيعي ( ام ظفر) و الموسيقار عماد رحيم . الففيد كان استاذ في جامعة بغدادكلية اللغات قسم الألماني.
صوت العراق
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