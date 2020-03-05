بيان صادر عن الجبهه الوطنية المدنية (موج)

صرح الناطق الرسمي للجبهة الوطنية المدنية الشيخ وسام البياتي:

مرت على العراق حراكات كانت من اولى الخيارات التحول المرحلي في معطياتها عدم الرضوخ للاملاءت الإقليمية او الطائفية، ولاسيما التي كانت تلعب دور كبيرا في رسم السياسات والبرامج الحكومية وفرضها على الارادة العراقية الوطنية.

ونظر ا لذلك برهن المتظاهر العراقي على الثبات الوطني ورفض اي تدخل خارجي وكانت نتائجها مؤخراً رفض حكومة اعتمدت على التنازلات والرجوع للمربع الاول بالمحاصصة وتقاسم المناصب معتمدة على فرض جهات سياسية معينة.

كما اكد البياتي على الموقف الشجاع للدكتور اياد علاوي خلال مطالبته المستمرة بمحاكمة قتلة المتظاهرين علنياً وتعويض الشهداء والجرحى منهم ومحاسبة سراق المال العام و كشف رموز الفساد.

ان الجبهة الوطنية المدنية ستبقى مع ابناء شعبنا الكريم مستلهمين القوة من المتظاهر الذي يطمح بان يكون له وطن وليس حكومة هزيلة تبعده عن المجتمع العربي والدولي.

عاش العراق الموحد، عاشت إرادة شعبنا العراقي في تحقيق الاصلاح والتغيير المنشود وبناء دولة المؤسسات.

المكتب الاعلامي للجبهة الوطنية المدنية

4 آذار 2020