تقي: يمنع دخول أي أجنبي ينتمي لدولة فيها كورونا

عامر مؤيد

أعلنت سلطة الطيران المدني إن إجراءاتها لتشخيص المصابين بمرض كورونا مستمرة فيما أشارت الى حجر مصابين اثنين من الجنسية الإيرانية أتوا بعد إرجاعهم من الهند.

من جانبها فإن وزارة الصحة أكدت اكتفاءها بالجهازين الموجودين في مطار بغداد لفحص الآتين من خارج البلاد، مبينة أن الوضع مسيطر عليه في مطار العاصمة

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بين مدير المطار علي محمد تقي ومسؤول المركز الصحي في المطار د.ليث اللبان لم يعلنا عن تسجيل أي حالة إصابة لعراقي قادم من إحدى الدول الموبوءة

وذكر تقي في المؤتمر الذي حضرته المدى إن دخول الملاكات الطبية والفحص من توجهات دائرة الصحة

وإن واجبنا هو دعم الوزارة وانسيابية حركة المسافرين

وأشار الى الالتزام بتوجيهات خلية الأزمة

وتم تعميمها على شركات الطيران والتي بدأت منذ الإعلان عن انتشار الفايروس ومنها منع الوافدين من الصين بصور مباشرة أو غير مباشرة يستثنى من ذلك العراقيين ويحجرون ل١٤ يوماً .

وبين أنه تم تهيئة الكوادر الصحية حيث يؤخذ القادمين بصورة مباشرة الى مستشفى الفرات ولايمرون بصالات المطار لمنع انتشار العدوى

بعد انتقال الفايروس الى إيران يقول تقي إنه تم استمرار الرحلات مع إيران مع عدم استقبال أي مسافر يحمل الجنسية الإيرانية يستثنى الدبلوماسيين من ذلك

وزاد أن الطائرات العراقية كانت ترحل دون ركاب لنقل المسافرين العراقيين من إيران ويتم حجزهم في محل سكنهم بعد أخذ عنوانهم ويتم متابعته خاصة ويكون ذلك لمن حرارته طبيعية

وبين أن آخر كتاب استلم من خلية الأزمة نص على منع السفر العراقيين الى الصين، إيران، تايلند، كوريا الجنوبية الكويت، البحرين، إيطاليا وجميع الوافدين من هذه الدول يخضعون للفحص الالزامي

في ختام حديثه أشار تقي الى حجر مصابين اثنين من إيران كانا هنا وسافرا الى الهند فلم تستقبلهما وعادا وبموافقة من وزارة الصحة تم حجرهم في مستشفى الفرات لحين تأمين طائرة تنقلهم الى إيران”، لافتاً الى أن هناك إحراج لأن الكثير من القادمين لا يقبلون إحالتهم الى مستشفى الفرات

فيما تحدث مدير مركز المطار الصحي ليث اللبان عن الإجراءات المتبعة وأكد أن هناك مرحلتين بالنسبة للقادمين من المناطق المنتشر فيها المرض، الأولى هي الطائرة تتوقف ويتوجه إليها الفريق الطبي وفحصهم وبعدها يتم حجرهم ١٤ يوماً وخلال هذه الفترة تأخذ لهم عينات ولم تكن هناك أي حالة

وأضاف إنه بعد انتشار الوباء في إيران فإن الفحص أصبح بجهازين في صالة وبابل ونينوى ولها القدرة على التقاط الدرجة الحرارية العالية للانسان مبيناً أن المشكوك بهم يعاد فحصهم بالمحرار اليدوي والذي ليس لديه أعراض يُحجر في منزله بالنسبة لمن يأتي من المناطق الموبوءة وبين أن مطار بغداد شكّل خلية أزمة بين الجميع والعمل مشترك ودقيق ومتناسق واستطعنا السيطرة على الموضوع بشكل كبير

وأكد اللبان أن الأجهزة المستخدمة للفحص قديمة وكانت في المخازن وجاء إعادة نصب هذه الأجهزة وتأهيلها لأن الموضوع مفاجئ مبيناً إنه لا نحتاج الى أجهزة جديدة

وتابع أن البعض قال إن الاجهزة لا تعمل لكنها شخّصت حالتين ، فيما كانت هناك زيارة للجان الصحية وأكدت سلامة هذه الأجهزة

وزاد أن هناك منافذ كثيرة والمصابين ممكن أن يحملوا المرض لكن دون أعراض ويمر من الأجهزة من دون تأشير خاصة وأن فترة الحضانة لهذا المرض ١٤ يوماً

وذكر إنه لم يتم الاشتباه بأي حالة دخلت في مطار بغداد باستثناء من يوضعون بالحجي مجبرين لأنهم قادمون من مناطق مصابة بالمرض باستثناء الايرانيين الاثنين الذين يتواجدون الآن في مستشفى الفرات.