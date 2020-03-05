سيادة المطران عطا الله حنا : ” نمر بمرحلة في غاية الخطورة والدقة تتطلب منا جميعا العمل من اجل وحدة…

وطنية شاملة واصلاح اوضاعنا الفلسطينية الداخلية ”

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد نمر بمرحلة في غاية الخطورة والدقة تتطلب منا جميعا العمل على قلب رجل واحد من اجل وحدة وطنية شاملة وانهاء كافة الانقسامات والتصدعات الداخلية والتي لا يستفيد منها الا اعداءنا المتربصين بنا الذين لا يريدون الخير لشعبنا ولقضيتنا ولقدسنا ومقدساتنا .

نمر بمرحلة في غاية الدقة والخطورة ويجب ان يتحمل كل واحد منا مسؤولياته فما يخطط لنا ولقضيتنا وللقدس بشكل خاص لا يمكن وصفه بالكلمات ولا يجوز ان تبقى الحالة الفلسطينية كما هي عليه بل نحن بحاجة الى تغييرات جذرية في النظام السياسي ونحن بحاجة الى اصلاحات تقودنا الى وضع افضل كما اننا نحتاج الى وحدة وطنية شاملة لا تستثني احدا من مكونات شعبنا الفلسطيني لكي نكون اقوياء في دفاعنا عن قدسنا ومقدساتنا وفي دفاعنا عن قضيتنا الوطنية العادلة التي يتآمر عليها المتآمرون ويخططون لتصفيتها عبر مشاريعهم وصفقاتهم وسياساتهم الاستعمارية .