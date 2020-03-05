صدور ألجّزء الأول من كتابنا آلجديد : [همساتٌ فكريّةٌ كونيّةٌ]

تهدف (فلسفتنا الكونيّة) ألتنمية على صعيد (العِلم و الأخلاق), لكونهما آلمؤشّر الكونيّ لرقيّ أيّ مجتمع تسود فيه العدالة والمحبّة والتواضع كمقومات للسّعادة .. و لا تتحقق آلسعادة و الخلود الأبدي إلّا بتحققهما كركيزتين مقرونتين بآلفكر وآلعمل الصالح (يا أيها الانسان إنّك كادحٌ إلى ربّك كدحاً فملاقيه)(1) وقال تعالى: (و نَزّلنا عليك الذّكر لتُبيّن للناس ما نُزّل إليهم و لعلّهم يتفكرون)(2).

ألمشكلة ؛ هي أنّ آلعالم كله يُعاني من أزمة أخلاق و وجدان و نادراً ما تجد من يملك شيئاً – أكرّر شيئاً – من الوجدان, لذلك سعينا من خلال الأصدارات القديمة – الجديدة و منها هذا الأصدار ؛ جعل الدِّين الكونيّ واقعاً ملموساً والعلوم أدواتاً لتكونا جناحين يُحلق بهما أهل الوجدان في عوالم آلحقيقة و آلخلود ذلك أننا سنفقد بموتنا كل شيئ سوى ما بنيناه أثناء حياتنا!

و بما أن الانسان المرهوب؛ المنهوب؛ القلق؛ بعد ما تحول أداةً للظلم, يخاف المستقبل, لذا فأن المنهوب؛ المكسور؛ الظالم, ليس بإمكانه ألإرتقاء و آلبناء و الأبداع ما لم يُشفى روحياً و نفسياً وجسدياً قبل كل شيئ, و هذا من أصعب الأمور بسبب النفاق الذي يتسرب لتلك الشخصيات, لذا فأن “القرآن” أساس و “فلسفتنا” محور و “الفكر” غذاء و مصداق بفلسفتنا.

ليس ألمهم – بل من غير الممكن تحقيق الأمثل في الفكر و العرفان من الوهلة الأولى, , فطبيعة الفكر و نيل الحكمة تحتاج لعبور محطات و محطات و صبر و غربة و جوع و أذى و سهر .. لأن أشجار الحكمة لا تنمو سريعاً لكنها تُعمّر طويلاً, و كلّ قلب بحسب ظرفه و سعته و طاقته, و الأمر كلّه يتعلّق بمدى الأخلاص, ألذي هو [(سرّ) الله يقذفهُ في قلب مَنْ يُحبّ].

همساتي أنثرها باقة وردٍ مُلوّنة؛ مُعطّرة؛ طيّبة, مع المحبة لتكون عيداً لأوّلِكم و لآخِرِكم و زاداً لأرواحكم و آية و نوراً من الله, لدحض الباطل و القسوة و آلجّهل و العبودية .. حتى آلفوز.

إنّها مائدة الله نزلت من آلسّماء ثمّ إنبعثتْ همساتٌ مِن قلبيَ آلعاشق ألحنون ألّذي أبى إلّا آلتّيمُم بآلشّفقة و محبّة أهل ألرّحمة و آلوجدان, و ما كان (العشق) يكبر بوجودي و يُثمر كل هذه الهمسات؛ لولا أني أحببتهُ و جعلته ألدّرس آلوحيد في حياتي و حرصتُ على تعلّمه و حمله و جعله كعنوان رغم ما كلّفني من آلأذى و آلهجر و آلغربة منذ ولادتيّ!

[ومَنْ صَبَرَ و أخلَصَ لله أربعينَ صباحاً (فقط) جرتْ ألحِكمة من قلبه على لسانهِ], فكيف لو أخلص و صبر أكثر من 50 عاماً؟ و ليس سهلاً أن تكونَ مُخلصاً .. و في هذا آلزّمن ألّذي ذهب فيه الحياء و الوجدان, (لأنّ آلحِكمة سِرّ الله) فسلامٌ أيّها آلعاشقون آلكونيّون وأنتم تُعانون وسط الجّاهليّة آلحديثة ألتي مسخت العالم بمقدّمتهم العراقيين والعربان والغربان و….

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ألمُحبّ المخلص: عزيز الخزرجي

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(1) (ألانشقاق/ 6).

(2) (النحل / 44).