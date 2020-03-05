نائب: وزارة المالية تتلاعب بمستحقات موظفي الدولة

طالب النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي، الاربعاء، الحكومة العراقية ووزارة المالية بالغاء قرار إيقاف العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة، متهما وزارة المالية بـ”التلاعب بمستحقات الموظفين”.

وقال عليوي في بيان صدر، اليوم، إن الحكومة العراقية وبالأخص وزارة المالية تتلاعب بمستحقات موظفي الدولة”، مشددا أن “هذا الأمر لا يسكت عليه، فنحن في مجلس النواب سنقوم بمتابعة هذا الإجراء وإيقافه كونه ابسط استحقاق لموظفينا واخوتنا ومن واجبنا الشرعي والأخلاقي والمهني بل في صميم عملنا”.

واضاف عليوي، ان “وزارة المالية دائما تترك مصادر التمويل وتتجه لظلم أبنائنا من موظفي الدولة”، موضحا أن “على وزارة المالية التوجه لاعادة الأموال التي لم تذكر في جدولها وخاصتا وزير المالية”.

وتناقلت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة عن وزارة المالية وجهتها من خلال الامانة العامة ل ‍‍مجلس الوزراء للوزارات بايقاف العلاوات والترفيعات الخاصة بالموظفين للعام الحالي بسبب عجز موجود في اعداد الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي.

ورفضت اللجنة المالية النيابية على لسان رئيسها النائب هيثم الجبوري، الأمر متعهدة بعدم تمريره.