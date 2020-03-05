نموذج الديمقراطية الاردوغانية في البرلمان التركي،

نعيم الهاشمي الخفاجي

البرلمان يمثل الشعب ويعكس صراعاته خاصة في الأنظمة التي تتمتع بالحرية وحتى لو بهامش صغير، اليوم شاهدنا صور لاقتتال داخل قبة البرلمان التركي، الاقتتال كان بحق فريدا من نوعه، تم استخدام الأيادي والأرجل والكراسي واستعملت طريقة الكفخات، بل رأيت عضو في البرلمان وقف على الطاولة واحاط به العشرات من النواب واسقطوه ارضا واشبعوه ضربا حسب طريقة معارك العربنجية، الصراع اندلع على التصويت لقرار يمنح إردوغان صلاحيات إضافية في شن حروب في بعض الدول مثل سوريا وليبيا واحتلال سقلاوة في شمال العراق، أنصار إردوغان اقروا القانون بالقوة صوتوا في اياديهم وأيضا قاموا في الاعتداء على النواب الرافضين والمعارضين، كان المنظر بحق أشبه في سيطرة مجاميع ارهابية استعملت القوة والتهديد في اخافة المعارضين، الطريقة الاردوغانية حضارية تتماشى مع العصر وهذا النموذج الاردوغاني نال اعجاب العالم، كل قنوات أوروبا عرضت مشاهد الاقتتال الداخلي بين نواب البرلمان التركي، ورحم الله الفيلسوف الغربي( اكزنوفنس) أحد فلاسفة اليونان سخر من آلهة اليونانيين وقال( أن الناس هم من اخترعوا الآلهة وتصوروها بمثل هيئاتهم ولو كانت الثيران أو الاسود أو الجياد تعرف التصوير لرسمت لنا الإله على أشكالها ثورا أو اسدا أو جوادا) المجتمع التركي الحضاري هو الذي جعل من الصعلوك طيب إردوغان صنم وإله المتلطخة اياديه القذرة بدماء الشعب السوري والليبي والعراقي والمصري والصومالي والسوداني واليمني والافغاني…….الخ هذا المجرم السيء لو كانت هناك عدالة لتم سجنه وتقديمه للعدالة بسبب دعمه للارهاب واضطهاده الأكراد والعرب والأرمن ودعمه للارهاب بالعراق والشام وليبيا ، دكتاتور قذر لا يستحق الحياة حاله حال الطبقات السياسية الحاكمة والفاشلة بالدول العربية والإسلامية والتي لا تعرف سوى لغة القتل والإرهاب والتدمير.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.