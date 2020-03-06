أربيل تحدد مسار القادمين اليها من السليمانية لدرء مخاطر كورونا

قررت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في إقليم كوردستان، اليوم الخميس (5 آذار 2020)، تخصيص نقاط تفتيش طبية على جميع مداخل محافظة أربيل، وذلك كاجراء احترازي لعدم تفشي الفيروس.

وقال مدیر أسایش أربیل طارق نوري، إنه “بسبب زیادة تسجیل حالات فیروس کورونا في السلیمانیة تم تخصیص فرق طبیة في النقاط التفتیشیة لمداخل اربيل لفحص جميع القادمین الى المحافظة”.

وأضاف نوري، أنه “سيتم السماح بدخول المحافظة للوافدين بعد اجراء الفحص”.

وتابع أن “کل شخص یرید دخول أربیل یجب عليه أن یمر عبر النقاط التي تتواجد فیها الفرق الطبیة”.

وبين أن “من يريد التوجه من مخمور إلى أربيل، يستطيع المرور من سيطرة شيراوا، أما من يريد دخول أربيل من جهة السليمانية، عليه سلك طريق كويسنجق – ديكالا، ومن يريد التوجه من السليمانية إلى دهوك يتوجب عليه المرور عبر طريق هيران ونازنين”.

وأكد طارق نوري، إن هذا الإجراء مؤقت حتى ذلك الوقت الذي تعود فيه الحياة إلى طبيعتها، بعد انتهاء هذه الأوضاع، حيث سيعاد فتح الطرقات كالسابق.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في السليمانية إلى 7 أشخاص، توفي أحدهم أمس، ومازال من تبقى منهم في الحجر الصحي.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في العراق إلى 37 إصابة، منها 15 حالة في بغداد.