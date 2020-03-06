أمانة بغداد: تمديد غلق متنزه الزوراء والمرافق الترفيهية والاعتذار عن استقبال المراجعين

أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، تمديد غلق متنزه الزوراء والمرافق الترفيهية والاعتذار عن استقبال المراجعين حتى الـ14 من الشهر الحالي، بسبب فايروس كورونا.

وقالت الأمانة في بيان مقتضب إنه تم “تمديد غلق متنزه الزوراء والمتنزهات والمرافق الترفيهية التابعة لأمانة بغداد، بالإضافة إلى الاعتذار عن استقبال المراجعين (عدا الشكاوى التي تتعلق بالشأن الخدمي) حتى الـ14 من شهر آذار الحالي”.

وكانت أمانة بغداد قررت، الأحد (1 آذار 2020)، إغلاق متنزه الزوراء ستة أيام بدءاً من الاثنين (2 آذار 2020)، للوقاية من انتشار فايروس كورونا.