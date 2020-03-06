أمسية رجبية لاستشهاد شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم {قدس سره الشريف }

أقيمت مساء اليوم الأربعاء أمسية رجبية إحياءً للذكرى السنوية السابعة عشر المؤلمة لاستشهاد شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم {قدس سره الشريف }

أقيمت مساء اليوم الأربعاء أمسية رجبية إحياءً للذكرى السنوية السابعة عشر المؤلمة لاستشهاد شهيد المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم {قدس سره الشريف }

و أرواح الكوكبة الطيبة من شهداء “الجمعة الدامية بجوار أمير مرقد المؤمنين{ع}{في مدينة النجف الأشرف محافظة النجف }…

بــــــــــــــِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيــــــــــــــمِ

١ رجب يوم الشهيد العراقي في الدنمارك -04/ 30 /2020م

{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}، «سورة آل عمران: الآية 169». صدق الله العلي العظيم،

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شاركت الجالية العراقية أبناء شهيد المحراب وأبناء المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وتيار ألحكمه الوطني في كوبن هاگن /الدنمارك.

الدنمارك في شمال قارة أوروبا، على بحر البلطيق،

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تقرير إخباري : الإعلامي محمد الكوفي الحداد العبودي – أبو حاسم.

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في كل عام الأول من رجب يوم الشهيد العراقي:” تقام بمشاركة حشود كبيرة من الجالية العراقية الموجودة في الدنمارك والسويد وباقي الدول الاروپية تستذكر استشهاد آية الله السيد محمد باقر الحكيم {قدس سره} مقلديه ومريديه النخبة والكوكبة الطيبة من شهداء “الجمعة الدامية،

السلام الوطني حفل يوم الشهيد العراقي في مملكة الدانمارك،

أقيم حفل التأبيني لذكرى السنوية لشهادة آية آلله السيد محمد باقر الحكيم {قدس الله سره أو قدس الله روحه}، ونخبة من الكوكبة الطيبة من الشهداء المؤمنة بالله والمحبة لوطنها.

وشهداء الطيف العراقي وشهداء الفتوى الكفائيه للمرجعية من الجيش العراقي والشرطة والقوات الأمنية ومكافحة الإرهاب والحشد العشائريّ والحشد الشعبيّ}،

العاصمة الدنماركية كوبنهاكن تحي الذكرى السنوية ليوم الشهيد العراقي في حفل تأبيني كبير

إلى جانب عدد من المراكز الإسلامية والثقافية والمؤسسات ووسائل الإعلام ورجال الدين وممثلي الكيانات السياسية والحزبية والمثقفين والشعراء وجمهور من مختلف الديانات الأخرى في الدنمارك والسويد ووقف الجميع لقراءة سورة الفاتحة ترحما على روح الشهداء وفي مقدمتهم السيد محمد باقر الحكيم والسيد عبد العزيز الحكيم وشهداء العراق .

وألقيت كلمات وقصائد في هذه المناسبة”. وأناشيد وأهازيج جميعها تستذكر بالدور البطولي والإنساني لأسرة أل الحكيم ،

بدء الاحتفال: الساعة السابعة والنصف مساءً – الشاعر القدير الأخ الحاج أبو كرار الكعيي.

قدمه عرّيف الحفل إلى منصة الخطابة بعد التحية و السلام تطرق إلى أسباب قتل آية الله السيد محمد باقر الحكيم {قدس سره الشريف{ وعلمه وعدالته ونهجه السليم و سجنه من قبل صدام الكافر ثم وقتل أخوته طلاب و أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشراف الذين قتلهم المجرم جميعاً من دون حق من قبل طغاة الأرض العبثيين المجرمين وتشكر من الضيوف كافة.

حضر الحفل التأبيني السلك الدبلوماسي العراقي ممثلا بالأستاذ الدكتور دياري مجيد القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق في المملكة الدنماركية حيث ألقى كلمة قيمة بالمناسبة يوم الشهيد العراقي٠ بحضور جمع غفير من السادة والشيوخ الأفاضل من الدنمارك والسويد وبعض من الأخوة الأساتذة وشيوخ العشائر العراقية وممثلين عن الأحزاب المنظمات المجتمع المدني والهيئات السياسية والدبلوماسية والمجتمعية و الجالية العراقية في الدنمارك وكذلك حضر أخوة من الجاليات اللبنانية والفلسطينية والإيرانية والأفغانية ومن الأخوة الأكراد . وقد افتتحت أمسية رجبية بتلاوة عطرة من القرآن الكريم –

والوقوف دقيقة حداد لقراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء وأعلن النشيد الوطني حفل يوم الشهيد العراقي في مملكة الدانمارك،

والسلام الجمهوري العراقي وكلمات مؤثرة بالمناسبة مع أشعار رثاء لشهيد المحراب وشهداء العراق الطيبين واختتم الحفل بتقديم برقيات تعازي ومواساة لآل الحكيم وعوائل الشهداء وأخيرا تمت دعوة الحضور لتناول تناول وجبة عشاء مهداة ثوابها إلى أرواح شهداء العراق …

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الكاتب و الإعلامي الحاج مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ الحداد العبودي – أبو جاســـــــم.