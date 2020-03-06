البارزاني مهنئاً بذكرى الانتفاضة ضد النظام السابق: شعبنا لن يقبل الظلم أبداً

هنأ الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الخميس (5 آذار 2020)، شعب كوردستان، في الذكرى التاسعة والعشرين للانتفاضة ضد النظام العراقي السابق.

وقال البارزاني في تغريدة بموقع تويتر، : “أحيي وأهنئ شعب كوردستان في الذكرى التاسعة والعشرين للانتفاضة ضد النظام الديكتاتوري لصدام حسين”، مضيفاً “كانت الرسالة التي لا تتزعزع للانتفاضة ولا تزال: شعبنا لن يقبل أبداً الظلم والاضطهاد”.

وتمر اليوم الذكرى التاسعة والعشرين للانتفاضة التي اندلعت في قضاء رانية بدايةً، وامتدت إلى مناطق إقليم كوردستان كافة، ضد نظام البعث الحاكم آنذاك، ونجحت خلال 20 يوماً بالسيطرة على الدوائر الحكومية وطرد البعث منها.