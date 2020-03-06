الديوانية تقرر تمديد عطلة المدارس حتى منتصف الشهر الحالي

قررت خلية الأزمة في محافظة الديوانية، الجمعة، تمديد عطلة المدارس حتى منتصف الشهر الحالي.

وذكرت الخلية في بيان انه “نظراً لتأخر خلية الأزمة المركزية في بغداد للبت في موضوع دوام المدارس الابتدائية والثانوية اجتمعت خلية الازمة في المحافظة للحفاظ على خلو محافظتنا من خطر فيروس كورونا نستغل ذلك بتشديد سبل الوقاية وذلك من خلال منع التجمعات البشرية وخصوصا المدارس”.

وأضافت أن “الاجتماع جاء أيضاً لإعطاء الوقت الكافي للفرق الصحية وفرق الدفاع المدني من اجل شمول جميع المدارس لعميلة التعفير والتعقيم”.

وأعربت الخلية عن “أملها بازدياد درجات الحرارة في الأيام المقبلة والتي تقلل من فرص انتشار الفيروس”.

وتابعت، :”أنها قررت تأجيل الدوام في المدارس لمدة أسبوع ليكون يوم الاحد الموافق الخامس عشر من شهر آذار الجاري، على ان يكون دوام ادارات المدارس إلزامي لغرض تسهيل مهمة الفرق الصحية”.