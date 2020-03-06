الرفيق رائد فهمي يلتقي وفد نقابة المهن الهندسية الفنية

التقى الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، أول أمس، وفد نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية برئاسة السيد النقيب علي حسين مشيل.

ورحب الرفيق فهمي، بزيارة الوفد، فيما جدد التأكيد على مواقف الحزب الثابتة في دعم الحركة النقابية وتعزيز دورها في الدفاع عن حقوق العمال والشغيلة عموما وعن حقوق منتسبيها بشكل خاص. كما أكد اسناد الحزب للمطالب المشروعة للحركة النقابية بالغاء القوانين والتشريعات التي تمنع حرية التنظيم والعمل النقابي في القطاع العام.

وأشاد الرفيق بالجهود والمبادرات المتميزة التي يقوم بها العديد من الناشطين النقابيين كما في نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية لتنشيط العمل النقابي وفي تشكيل وتوطيد النقابة رغم الظروف الصعبة والموارد الشحيحة.

من جانبه، قدم رئيس النقابة وزملاؤه عرضا مكثفا لنشاطات النقابة وانجازاتها، لا سيما رفع التسكين عن حملة شهادة الدبلوم، كما عرض الوفد المطالب الأساسية التي تسعى النقابة إلى تحقيقها حاليا، وفي مقدمتها تشريع قانون النقابة من قبل مجلس النواب. وقد عبر الرفيق السكرتير عن دعم الحزب لهذه المطالب.

وضم وفد النقابة كلا من، نائب النقيب وامين سر النقابة وعددا من أعضاء مجلس النقابة.