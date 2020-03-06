Posted on by

العراق ثاني اكبر مستورد من تركيا في شباط الماضي

اعلنت تركيا ان العراق كان ثاني اكبر مستورد من تركيا في شهر شباط الماضي، مبينة ان صادراتها بلغت ما يقارب من 15 مليار دولار في هذا الشهر.

وذكرت وكالة ترك برس نقلا عن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان ان “عائدات تركيا من صادرات شهر شباط الماضي بلغت 14 مليار و655 مليون دولار أمريكي، بزيادة 2.31 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي”.

وأضافت أن “حجم التجارة الخارجية خلال شباط الفائت، ارتفع 6.34 بالمئة، وبلغ 32 مليار و306 ملايين دولار، مشيرة أن نسبة الصادرات على الواردات خلال الشهر المذكور ارتفعت إلى 83 في المئة”.

وأوضحت أن “القسم الأكبر من الصادرات حققه قطاع السيارات، في حين أن الطاقة تصدرت قائمة الواردات”.

وذكرت أن “ألمانيا تصدرت الدول الأكثر استيراداً من تركيا تلتها العراق وبريطانيا، فيما تصدرت روسيا والصين قائمة الدول الأكثر تصديرا لتركيا”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close