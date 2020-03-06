العراق ثاني اكبر مستورد من تركيا في شباط الماضي

اعلنت تركيا ان العراق كان ثاني اكبر مستورد من تركيا في شهر شباط الماضي، مبينة ان صادراتها بلغت ما يقارب من 15 مليار دولار في هذا الشهر.

وذكرت وكالة ترك برس نقلا عن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان ان “عائدات تركيا من صادرات شهر شباط الماضي بلغت 14 مليار و655 مليون دولار أمريكي، بزيادة 2.31 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي”.

وأضافت أن “حجم التجارة الخارجية خلال شباط الفائت، ارتفع 6.34 بالمئة، وبلغ 32 مليار و306 ملايين دولار، مشيرة أن نسبة الصادرات على الواردات خلال الشهر المذكور ارتفعت إلى 83 في المئة”.

وأوضحت أن “القسم الأكبر من الصادرات حققه قطاع السيارات، في حين أن الطاقة تصدرت قائمة الواردات”.

وذكرت أن “ألمانيا تصدرت الدول الأكثر استيراداً من تركيا تلتها العراق وبريطانيا، فيما تصدرت روسيا والصين قائمة الدول الأكثر تصديرا لتركيا”.