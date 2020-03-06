النزاهة تحبط محاولة للاستيلاء على عقار بنينوى مساحته (11) دونماً

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، عن تمكنها من إحباط محاولة للاستيلاء على أحد العقارات في محافظة نينوى، مبينة أن مساحة العقار تبلغ (11) دونما.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة أشارت إلى أن “فريق عمل مديريَّة تحقيق نينوى التابع للهيئة، الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في نينوى – الزهور في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، قام بضبط مُتَّهم؛ أثناء مراجعته للدائرة وإبرازه صورة قيد مزورة لأحد العقارات”، موضحة أن “المتهم اعترف أثناء التحقيق بأنه حصل على صورة القيد من أحد أصحاب مكاتب العقارات، وعلى إثر ذلك تمَّ ضبط المتهم الآخر وبحوزته صورة ضوئية من قيد العقار المزور”.

وأكدت أنه “تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية التي تم تنفيذها بموجب مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى، الذي قرَّر توقيفهما وفقاً لأحكام المادة ( 289) من قانون العقوبات”.