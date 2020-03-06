الهندية تحتفي بشاعرها فاضل عزيز فرمان

اقامت مؤسسة الابداع الفكري للثقافة والاعلام والبيت الثقافي في الهندية امسية شعرية للشاعر العراقي فاضل عزيز فرمان تحث فيها عن مسيرته الابداعية قرأت فيها قصائد للشاعر المحتفى به كما تكلم الحاضرون عن مسيرة الشاعر الابداعية ضمن شهادات لمعاصريه من الادباء والشعراء كما قرأ رئيس مؤسسة الابداع الفكري الاستاذ رياض العبيدي شهادة بعث بها الاعلامي المغترب وهاب رزاق الهنداوي بحق الشاعر .

الى الشاعر فاضل عزيز فرمان

لعيني مثل طبع الغيم اذ يحلو له المطر

لقلبي مثل طبع الموج … حين يطول ينكسر

لرأسي مثل طبع اللغم .. حين يداس ينفجر

نغم فراتيٌّ مازلت اختزنه في ذاكرتي رغم كل السنين العجاف التي قضمت الكثير من الذاكرة إلا ان كلماتك ظلت محفورة هناك ،كلما اردت ان اطل على مدينتي الحبيبة وقفت على (نافذة الغربة) واستعرضت كل ذكريات الأمس فوجدتك حاضرا بهيا ،اتذكر كم كنت اثقل عليك بكتاباتي واشعاري لأعرف مدى صلاحها ،كم كنت اسعد حينها عندما تشجعني وتشد من عزمي بأن اداوم على الكتابة ،نعم الكتابة في بلد اسس للكتابة وانتج الشعراء والادباء امثالك يا صديقي واسمح لي ان اقول لك يا صديقي ، حين لم تستطع عوامل الجغرافية والتاريخ والمناخ ان يمحو اسمك من ذاكرتي فأنت حتما صديق واخ عزيز .

من الغربة آليت على نفسي ان اكون حاضرا يوم الاحتفاء بك كشاعر (هنداوي) اضفت الى تراثها وتاريخها الأدبي الكثير كيف لا وانت ابنها البار .أن احضر ولو بكلمات بسيطة في هذا العرس الثقافي استعرض شغفي الذي كان يعتريني حين اقرأ شعرك وحين استمع اليك ،فكثير من الشعراء باعوا حرفهم بسوق النخاسة كالعبيد وكنت انت تكتب بصمت ،كتبت للحب ،كتبت للألم ،كتبت للقاع وللمسحوقين ،كنت شاعرا حقا لأنك لامست جراحنا وهمومنا وشاركتنا فرحنا الذي قلّما يمر علينا وشاركتنا احزاننا بحروفك التي ما زالت مصدرا يربطني بهذه الأرض فكلماتك هي الحبل السري الذي يغذيني بحب العراق واهلي رغم عقود من الاغتراب .

شكرا لك اخي وصديقي على ما منحتني من اسباب الحب والجمال

شكرا لكل القائمين على هذه الاحتفالية الرائعة التي كُرست لتكريم صانع الجمال في مدينتي

شكرا لكل الحضور الافاضل

اخوكم :وهاب رزاق الهنداوي

رئيس تحرير صحيفة الحقيقة في العراق

قدم الامسية الشاعر حاتم بصيلة وسط حضور ادبي متميز يضم لفيف من الشعراء والادباء والاعلاميين