تضارب الأنباء حول مقتل قائد فصيل “النمر” المدعوم من بوتين

تضاربت الأنباء حول مقتل العميد السوري سهيل الحسن، الأربعاء، 04 آذار، 2020 إثر اشتباكات مع فصائل المعارضة المسلحة.

تداول الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخبر على نطاق واسع، ما أثار ردود فعل مختلفة حوله.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد نشرت في تقرير سابق لها التأكيد على “امتلاك ميليشيات (النمر) التي يقودها سهيل الحسن، المدعوم من روسيا، أسلحة كيماوية، تم استخدامها في سوريا”.

فيما ذكرت وسائل إعلام قطرية أن قائداً بارزاً في “قوات النمر”، التي يقودها سهيل الحسن المقرب من الرئيس السوري وروسيا، قد قتل.

وأضافت أن القائد محمود ديوب من “قوات النمر”، قتل على يد فصائل المعارضة السورية”.

وتحدثت أنباء أخرى، نقلاً عن وسائل إعلام سورية، عن أن “العميد سهيل الحسن قائد الفرقة 25 قوات النمر سابقاً في العناية المشددة، وذلك إثر إصابته بشظايا قذيفة من آثار القصف المدفعي التركي”.

يذكر أن سهيل سلمان الحسن، الملقب بالنمر البالغ من العمر 49 عاماً، هو لواء في الجيش السوري، وهو حالياً قائد النخبة، وتخرج في أكاديمية القوات الجوية العربية السورية في العام 1991.