خلية الأزمة تقرر تمديد عطلة المدارس والجامعات وتعطيل الدوام للموظفين

قررت خلية الأزمة، الجمعة، تمديد تعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية والتربوية حتى الـ21 من شهر آذار الحالي، وتعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية لغاية منتصف الشهر ذاته باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فقد قررت خلية الأزمة تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية حتى الـ15 من الشهر الحالي باستثناء الأجهزة الأمنية والملاكات الصحية.

كما قررت الخلية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، تمديد تعطيل الدوام في المؤسسات التعليمية والتربوية حتى الـ21 من شهر آذار الحالي، كذلك قررت إضافة فرنسا وإسبانيا إلى الدول الممنوعة من دخول الأراضي العراقية.

وكانت خلية الأزمة عقدت، عصر اليوم الجمعة، اجتماعاً بحضور وزراء الصحة والتعليم العالي والهجرة وصحة إقليم كردستان لمناقشة إجراءات الوقاية من فايروس كورونا.