رفع الحجر الصحي عن 283 شخصاً تأكد عدم حملهم لفايروس كورونا في قضاء سوران

تم اليوم الخميس، 5 آذار 2020، رفع الحجر الصحي عن 283 شخصاً في ثلاثة محاجر بقضاء سوران بعد أن أظهرت الفحوصات سلامتهم من الإصابة بفايروس كورونا.

وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في قضاء سوران، شمال شرق أربيل، أن هؤلاء المواطنين عادوا من إيران قبل 14 يوماً من الآن وتم إيداعهم في ثلاثة محاجر صحية بسبب الاشتباه في حملهم فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وصرح د. كاروان جمال، لشبكة رووداو الإعلامية أن “عدد المواطنين الذين يرفع عنهم الحجر الصحي اليوم هو 283 مواطناً كانوا في ثلاثة محاجز في قضاء سوران، وكانت تجرى لهم فحوصات طبية مرتين في اليوم، ولم تظهر على أي منهم أي أعراض أو دلائل تشير إلى إصابتهم بالفايروس”.

وأوضح د. جمال أنه “بقي محجر واحد يضم 111 مواطناً سيرفع عنهم الحجر يوم غد، وبذلك لن يبقى أي شخص في المحاجر الصحية بقضاء سوران، وسنواصل متابعة الحالات التي يشتبه إصابتها أو حملها للفايروس”.

وعبر أحد المواطنين الذين رفع عنهم الحجر اليوم عن شكره لحكومة إقليم كوردستان على الإجراءات التي تتخذها للتأكد من عدم حمل المواطنين العائدين إلى إقليم كوردستان لفايروس كورونا، وقال لرووداو: “يجب أن نكون ممتنين جداً لحكومة إقليم كوردستان، لأنها تجشمت الكثير من العناء، وكان يجري فحصنا مرتين في اليوم خلال فترة بقائنا في المحجر”.