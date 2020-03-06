روسيا وتركيا تتفقان على وقف إطلاق النار في إدلب

توصل الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إلى إعلان وقف إطلاق نار منذ منتصف الليل وإنشاء ممر آمن بالمنطقة ضمن حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية بعد اجتماع بينهما دام لثلاث ساعات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الزعيمان، مساء الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، إثر قمة حول الأوضاع في إدلب.

وقال أردوغان في المؤتمر الصحفي: “اتفقنا مع بوتين على إعلان وقف إطلاق النار في إدلب”، مؤكداً أن “وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل الخميس الجمعة”.

وأشار إلى أن “المسؤولية الأساسية عن التوتر في إدلب يتحملها النظام السوري”، مشدداً على أن “التعاون بين روسيا وتركيا غير مسبوق واتفقنا على تعزيزه”.

فيما قال بوتين: “بحثنا اليوم مع أردوغان الأوضاع المتوترة جداً في إدلب”، مضيفاً أن لدى بلاده “اختلاف في وجهات النظر (مع تركيا) إلا أننا نجحنا اليوم أيضا في التوصل إلى اتفاق”.

وتابع: “تصرفات المسلحين في إدلب أدت إلى استئناف الأعمال القتالية ما تسبب في مقتل عسكريين أتراك”، مبيناً: “تمكننا من إيجاد نقاط مشتركة بشأن الأوضاع في إدلب، ونسقنا مع أردوغان وثيقة مشتركة حول القرارات التي توصلنا إليها”.

وسبق الاجتماع على مستوى الوفود، اجتماع ثنائي بين زعيمي البلدين في قصر الكرملين استغرق 3 ساعات و10 دقائق، فيما استغرق اجتماعي الجانبين على المستوى الثنائي وعلى مستوى الوفود معا 5 ساعات و40 دقيقة.

يأتي لقاء أردوغان وبوتين لبحث المستجدات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، الذي بلغ ذروته بمقتل 33 جنديا تركيا الأسبوع الماضي جراء قصف جوي لقوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا، ورداً على ذلك أطلقت تركيا عملية “درع الربيع” في إدلب.

البروتوكول الإضافي لمذكرة استقرار الوضع في منطقة إدلب:

جمهورية تركيا والاتحاد الروسي ، بوصفهما ضامنين لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية (المشار إليها فيما يلي باسم الطرفين) ،

إذ يشير إلى مذكرة إنشاء مناطق التصعيد في الجمهورية العربية السورية اعتبارًا من 4 مايو 2017 ومذكرة بشأن استقرار الوضع في منطقة إدلب التصعيدية اعتبارًا من 17 سبتمبر 2018.

إعادة التأكيد على التزامهم القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

وإذ تؤكد من جديد تصميمها على مكافحة جميع أشكال الإرهاب ، والقضاء على جميع الجماعات الإرهابية في سوريا على النحو الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، مع الاتفاق على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة ،

وإذ تسلط الضوء على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري وأنه لا يمكن حله إلا من خلال العملية السياسية التي يسرتها سوريا والتي تقودها سوريا وتسيطر عليها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ،

وإذ نشدد على أهمية منع المزيد من التدهور في الحالة الإنسانية وحماية المدنيين وضمان المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين دون شروط مسبقة وتمييز وكذلك منع تهجير الأشخاص وتيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا ؛

قد اتفقت على ما يلي،

1- وقف جميع الأعمال العسكرية على طول خط الاتصال في منطقة التصعيد بإدلب اعتباراً من 00:01 بتاريخ 6 مارس 2020.

2 – سيتم إنشاء ممر أمني بعمق 6 كم من الشمال و 6 كم من الجنوب من الطريق السريع M4. سيتم الاتفاق على معايير محددة لعمل الممر الأمني بين وزارتي الدفاع بالجمهورية التركية والاتحاد الروسي في غضون 7 أيام.

3- في 15 مارس 2020 ، ستبدأ الدوريات التركية الروسية المشتركة على طول الطريق السريع M4 من مستوطنة ترومبا (2 كم إلى الغرب من سراقب) إلى مستوطنة عين الحفار.

يدخل هذا البروتوكول الإضافي حيز التنفيذ من لحظة التوقيع.

حررت في موسكو في 5 مارس 2020 من ثلاث نسخ ، باللغات التركية والروسية والإنجليزية ، وجميع النصوص لها نفس القوة القانونية.