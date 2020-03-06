صحة الكرخ: لم تصل لمستشفياتنا أية حالة اشتباه بالإصابة بكورونا لليوم الثالث توالياً

أكدت دائرة صحة الكرخ، اليوم الجمعة، عدم وصول أية حالة اشتباه بالإصابة بفايروس كورونا إلى المستشفيات التابعة لها لليوم الثالث على التوالي.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية عن الدائرة: “لليوم الثالث على التوالي لم تصل لمستشفياتنا أي حالة اشتباه بالإصابة بفايروس كورونا”، مبينةً أن “جميع عائلات المرضى المحجورين في مستشفياتنا لم تظهر على أي منهم علامات المرض حتى الان”.

وأضافت الدائرة، أن “جميع الحالات المشتبه بها اخرجت من الحجر الصحي مساء امس بعد التأكد من عدم اصابتها بالفيروس، ولا توجد في مستشفياتنا ولا حالة مشتبه بها باستثناء الحالات المصابة المعلن عنها سابقاً”.