عضو بلجنة الزراعة: تجربة العراق مع فايروس كورونا له انعكاسات ايجابية

اكد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية النائب علي البديري، الخميس، ان تجربة العراق مع فايروس كورونا له انعكاسات ايجابية، فيما شدد على ضرورة دعم المنتج المحلي وحماية المستهلك.

وقال البديري في بيان ان “تجربة العراق مع فايروس كورونا والاجراءات الاحترازية باغلاق الحدود والتشديد على دخول البضائع المستوردة دون ان تتأثر الاسواق المحلية بتقليل الاستيراد للمحاصيل الزراعية، هو دليل نجاح خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل والمنتجات الحيوانية”.

واضاف ان “خطوات دعم المنتوج المحلي التي عملنا عليها طيلة السنوات السابقة وبتنسيق مستمر مع الجهات التنفيذية المعنية بالامر، قداعطت ثمارها بشكل واضح خلال ازمة كورونا”، مشيرا الى انه “لولا تلك الاجراءات لكان الوضع الداخلي اخطر من كورونا نفسها بحال شحة المواد المستوردة وغلاء الاسعار الفادح نتيجة غلق الحدود وتشديد الاجراءات على المنافذ الحدودية”.

وتابع البديري ان “هذا النجاح يجعلنا امام ضرورة واجبة بان يكون ضمن اولويات البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المقبل هو وضع الخطط والاجراءات لضمان تحصين هذا النجاح وتوفير كافة السبل لاستمرار الاكتفاء الذاتي وتوسعة الانواع التي فيها اكتفاء وصولا الى تحقيقه ايضا بالمجال الصناعي وليس الزراعي فقط”، مشددا على “اهمية دعم اعضاء البرلمان لهذه الجهود ووضع كافة التشريعات اللازمة لدعم المنتج المحلي وحماية المستهلك لان هذه الخطوات هي السبيل الوحيد لتقوية البلد وتحقيق النهوض له على شتى المجالات وتحريره من قيود التبعية الخارجية، لان الامن الغذائي لايقل اهمية عن الامن الوطني”.

يذكر ان العراق اتخذ عدة اجراءات بشأن منع انتشار فايروس كورونا في البلاد ابرزها غلق المنافذ الحدودية مع ايران والكويت وايقاف التبادل التجاري.