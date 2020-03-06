كتلة كردية: لم تُطرح علينا رسمياً فكرة إعادة منح الثقة لعبد المهدي

أكدت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري، الخميس، أن فكرة إعادة منح الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي لم يتم طرحها بشكل رسمي على القوى الكردستانية، مشيرةً إلى عدم اعتراض الكرد على أي مرشح طالما توافقت عليه القوى الشيعية.

وقالت صبري إن “الوضع يحيطه حالة تأزم وشلل وهناك حاجة لتشكيل حكومة تلبي مطالب المتظاهرين وقادرة على التوافق سياسياً مع كافة المكونات السياسية الأخرى وأن تعيد الاستقرار وهيبة الدولة وتحارب الفساد”، مبينة أن “العرف السياسي وضع منصب رئاسة الوزراء من حصة المكون الشيعي”.

وأضافت، أن “القوى الشيعية هي المعنية بإعادة طرح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء أو تقديم اسم مرشح آخر، وحينها سيكون لنا موقف كقوى كردستانية من خلال دراسة منهاج الحكومة المقبلة ورؤيتها للفترة المقبلة، أما الآن فلم يُطرح علينا بشكل رسمي فكرة إعادة منح الثقة لحكومة عبد المهدي”.

وأشارت إلى أن “الكرد لا يعترضون على أي اسم مرشح يتم تقديمه طالما توافقت عليه القوى الشيعية، وجميع الأسماء المطروحة محترمة لدينا ولا نتدخل بهذا الأمر، لكننا نتحاور حول البرنامج للشخص المرشح وهو ما حصل سابقاً مع المكلف السابق محمد توفيق علاوي”.

وتابعت صبري، أننا “جميعاً حريصين على الخروج من الوضع الحالي ومعالجة العديد من الملفات المهمة التي تهم الشعب العراقي كرواتب الموظفين ومستحقات الفلاحين والبيشمركة والبطالة وملف النازحين والبنى التحتية ومكافحة الفساد والأمن وغيرها من الملفات المهمة”.

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي أعلن، الأحد الماضي، اعتذاره عن تشكيل الحكومة، متهماً جهات سياسية لم يسمها بـ”وضع العراقية أمام ولادة حكومة مستقلة وعدم الجدية بالإصلاح”.