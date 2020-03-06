مفاوضات روسية تركية حول إعادة ضخ المياه في مدينة الحسكة

أعلن قائد القوات الروسية في منطقة الجزيرة الجنرال أناتولي عن مفاوضات روسية، مع الجانب التركي حول إعادة تشغيل محطة علوك لإعادة إمداد مدينتي تل تمر والحسكة بالمياه.

وعقد أناتولي اجتماعاً في مطار قامشلو بكوردستان سوريا للصحفيين، قال فيه: إن “تركيا قامت بطرد الفريق الفني الروسي من المحطة، بدون توضيح”.

وأضاف أناتولي، أن الأراك تذرعوا، بأن المجلس المحلي في سري كانيه / رأس العين، هو من أوقف محطة علوك ورفض إمداد الحسكة وتل تمر بالمياه”.

وتابع أنه، في 27 شباط اتفق الروس والأتراك على تشغيل محطتي علوك ومبروكة في نفس الوقت وذلك باتفاق بين كافة الاطراف ومن ضمنها الإدارة الذاتية والحكومة السورية”.

واشار الجنرال الى ان الاتراك لم يفوا بوعودهم ولم يشغلوا محطة علوك ولم يضخوا المياه دون توضيح الاسباب.

وقال “رفض الاتراك دخول الفنيين الى محطة علوك بحجة تسلل “المخربين” وقالت روسيا انهم قاموا بمراقبة المنطقة ولم يلحظو اي اختراقات سواء من قبل قوات سوريا الديمقراطية اوة من قبل القوات الحكومية”.

وأكد الجنرال ان النقاشات في هذا الموضوع وصلت مع تركيا الى طريق مسدود.

وتستمرأزمة مياه الشرب في الحسكة دون وجود حل على المدى القريب.

ومنذ ما يقارب من اسبوعين مازل انقطاع مياه الشرب مستمراً عن سكان مدينة الحسكة .

من جانبها، قامت الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية بتخصيص عدد من الصهاريج لتوزيع مياه الآبار على السكان في أحياء المدينة لكن هذه المحاولة لم تكن بمستوى حاجة السكان إلى مياه الشرب، وذلك بحسب الصحفي دارا عبدو من مدينة الحسكة.

وأكد الصحفي دارا عبدو، يضطر سكان الحسكة إلى شراء المياه من أصحاب الصهاريج الخاصة، حيث يصل سعر تعبئة خمس براميل إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية ومصدر هذه المياه آبار من منطقة تل براك شرق مدينة الحسكة أو من الريف الغربي لمدينة الحسكة”.

وأضاف عبدو: “قامت مؤسسة المياه الحكومية السورية بحفر ثلاثة آبار في منطقة السد شمال غرب الحسكة لضخ مياه صالحة الشرب الى مدينة الحسكة لكن هذه الآبار الثلاثة تحتاج الى فترة 15 يوم لتصبح جاهزة للضخ الى الحسكة وهي لن تفي حاجة الحسكة لأنها آبار سطحية وقدرة ضخ في حدود 3 انج أو 4 انج، بينما كانت الآبار التي تضخ إلى الحسكة من محطة علوك، ثلاثون بئراً وقدرة الضخ للبئر الواحد يتوسط بين 8 انج الى 10 إنج وهي كانت آبار بحرية.

بالنسبة لتأمين مياه الشرب للنازحين فهذا لا يشكل مشكلة، حيث يقع مخيم واشوكاني للنازحين في بلدة توينه ويوجد في البلدة آبار صالحة للشرب ومن خلال هذه الآبار تقوم إدارة المخيم بتأمين مياه الشرب للنازحين، بحسب المصدر.

وأضاف عبدو:بالنسبة للمدارس التي لا تزال تحوي نازحين، يوجد في المدارس خزانات مياه تم توزيعها سابقاً من قبل الهلال الأحمر الكوردي وتقوم مؤسسة المياه التابعة للإدارة الذاتية بالتعاون مع الهلال الاحمر الكوردي بتأمين المياه للنازحين في مدارس الحسكة.

من جهته كان مديرعام مؤسسة المياه في المحافظة، المهندس محمود العكلة قد صرح، أن “مشكلة انقطاع المياه وتوقف الضخ من محطة آبار علوك مستمرة لليوم العاشر على التوالي بسبب منع القوات التركية، العاملين من الدخول إلى المحطة في مناطق إنتشار مسلحي الفصائل، لتشغيلها رغم المحاولات العديدة التي جرت خلال الفترة الماضية”.

وأشار العكلة إلى استمرار المحاولات “لإعادة العاملين إلى المحطة التي تشكل المصدر الوحيد لتأمين مياه الشرب لمدينة الحسكة والتجمعات السكانية المنتشرة على طول خط جر المياه من آبار علوك وصولا إلى الحسكة” لافتا إلى أن “المديرية بالتعاون مع المنظمات الدولية تقوم بنقل مياه الشرب من آبار تل براك ونفاشة إلى أحياء مدينة الحسكة كحل إسعافي إلا أن هذا الإجراء لا يسد الحاجة والمشكلة تتفاقم يوما بعد يوم”.