نائب يدعو الى التحرك بمسارين لضمان عدم تكرار الاخفاق

اكد نائب عن تيار الحكمة، الجمعة، اهمية الاستفادة من آليات التجربة السابقة واخطاءها لضمان عدم تكرار الاخفاق، داعيا الجميع الى التحرك وفق مسارين لتحقيق هذا الامر.

وقال جاسم البخاتي إن “العديد من القيادات السياسية التقت رئيس الجمهورية حيث تم تذكيره باهمية الاستفادة من اليات التجربة السابقة واخطاءها لضمان عدم تكرار الاخفاق”، مبينا ان “على الجميع اليوم التحرك وفق مسارين اولهما الاستماع الى راي الشارع والمرجعية والكتل السياسية الكبيرة المعنية بتقديم اسماء المرشحين والاخر بالترك باتجاه الشركاء بالوطن والاستماع الى ملاحظاتهم لعدم الوقوع بالاخطاء مرة اخرى”.

واضاف البخاتي، أن “الصراع داخل البيت الشيعي بين القوى السياسية الشيعية وعدم الخروج برؤيا موحدة وعدم الاعتراف بالاخطاء وبحالة التشظي التي يعيشها المكون، اضعف الموقف وجعل سقف المطالب من الاخرين يرتفع”، مشددا على أن “القوى السياسية ينبغي عليها تقريب وجهات النظر بينها والبحث عن المصالح العليا والنظر لحجم التحديات التي يعيشها البلد بغية الخروج بموقف وطني يجعلنا نعبر الى بر الامان بالبلد”.