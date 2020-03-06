نيجيرفان البارزاني: ندعم كل الجهود لحل المشاكل في العراق عبر الدستور والشراكة الحقيقية

أكدت القوى السياسية الكوردستانية بإشراف رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني “على حرص إقليم كوردستان ودعمه لجميع الجهود لحل المشاكل والأزمات التي يعاني منها البلاد في إطار الدستور والشراكة الحقيقية وضمان حقوق جميع مكونات أبناء الشعب العراقي”.

وجاء في بيان رئاسة إقليم كوردستان أنه “عقد الأربعاء 4/3/2020 في أربيل بمقر رئاسة إقليم كوردستان، إجتماع مشترك بين القوى السياسية الكوردستانية بإشراف نيجيرفان البارزاني رئيس إقليم كوردستان وبحضور السادة نائبي الرئيس وممثلي القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب”.

وأضاف أنه “تم خلال الإجتماع تقييم الأوضاع السياسية في العراق بعد إخفاق الجهود لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية والخطوات المقبلة لتشكيل الحكومة”.

وتابع البيان أنه “في مستهل الإجتماع شكر الرئيس نجيرفان البارزاني الأحزاب والقوى والكتل السياسية الكوردستانية في مجلس النواب لموقفهم الموحد في التعاطي مع الأوضاع السياسية الحالية للعراق”، مشدداً على “الحفاظ على وحدة الكلمة والموقف”،

مؤكداً على أن “رئاسة الإقليم ستكون المظلة التي تجمع جميع القوى السياسية الكوردستانية على أساس الحقوق والواجبات وتدعم وحدة الصف والموقف الموحد”، كما شدد الإجتماع “على حرص إقليم كوردستان ودعمه لجميع الجهود لحل المشاكل والأزمات التي يعاني منها البلاد في إطار الدستور والشراكة الحقيقية وضمان حقوق جميع مكونات أبناء الشعب العراقي”.

وأردف البيان أنه “تم التأكيد على أن القوى السياسية الكوردستانية ستكون كما كانت جزءاً من الحل وستعزز جهودها في هذا الإطار، ومن جانبهم أكد ممثلوا جميع القوى السياسية على الدخول في حوار وطني شامل لتشكيل الحكومة المقبلة بشكل يتماشى مع مطالب جميع أبناء الشعب العراقي وحل أزمات البلاد، وأن تحظى بقبول وتأييد جميع المكونات العراقية مع ضمان الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان”.