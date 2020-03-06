هيئة السياحة توجه بالحد من اقامة الامسيات والحفلات والمؤتمرات لمدة 10 ايام قابلة للتمديد

اتخذت هيئة السياحة والاثار، الجمعة، سلسلة إجراءات وقائية تجاه اصحاب المرافق السياحية، ووجهت بـ”الحد” من اقامة الامسيات والحفلات الخاصة والعامة والمؤتمرات والمناسبات الاخرى لمدة 10 عشرة ايام قابلة للتمديد وحسب الوضع العام وذلك لسلامة الرواد وللحد من انتشار فايروس كورونا.

وقال رئيس الهيئة وكالة محمد العبيدي، في بيان ان عدد من الاجراءات الوقائية اتخذتها هيئة السياحة لمنع انتشار فايروس ” كورونا ” من بينها الحد من اقامة الامسيات والمؤتمرات والمناسبات ولمدة عشرة ايام قابلة للتمديد .

واضاف العبيدي، ان ” هيئة السياحة شكلت لجان تفتيش على كل المرافق السياحية وضمن التشكيلات التابعة لها ومراقبة على جميع المطاعم والمحال للالتزام بالتعليمات والشروط وتوجيهات السلامة الصحية والجهات ذات العلاقة وخاصة في مجال النظافة والشهادة الصحية وسرعة الابلاغ من اي حالة مشتبه بها بالتنسيق مع الجهات الصحية وذلك لدفع الضرر عن ابناء شعبنا من هذا الفايروس ” في بغداد والمحافظات.

وحذرت الهيئة، جميع المرافق السياحية ومحال المطاعم اتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من الفايروس من خلال مواد التعقيم وارتداء الكمامات والقفازات اثناء العمل، مشددة على ضرورة الالتزام بالنصائح التي تقدمها الجهات الصحية المختصة كغسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف بالكمامات، وتجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس.

وشدد على ضرورة التقيد التام بتعليمات مواد التنظيف المستخدمة بما يتعلق بالتركيز وزمن التعرض ودرجة الحرارة وغمر الادوات وتفكيكها قبل البدء بعملية التنظيف وعدم تكديس الادوات في جهاز الامواج فوق الصوتية وعدم استخدام الفرش المعدنية للغسل اليدوي وشطف الادوات بعد التنظيف اليدوي للتخلص من متبقيات المنظفات في المطاعم والمحالوكذلك هيئة السياحة باشرت بتعقيم طوابق المبنى وتوزيع الكمامات لـ”منتسبيها”.

واوضح العبدين انه في إجراء احترازي غير مسبوق يرمي إلى منع وصول فيروس كورونا المستجدّ وبتوجيه مباشر من قبلنا اصدرت الهيئة عدة نصائح صحية لكيفية التعامل والوقاية مع ” فايروس كورونا ” .

وجاء في تلك النصائح، بحسب العبيدي، إنّه في إطار “إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول الفيروس وانتشاره” ، تقرّر ” تعقيم مبنى هيئة السياحة وتوزيع الكمامات والقفازات للحفاظ على سلامة موظفينا من ” فايروس كورونا.

ووجه العبيدي خلال ترأسه اجتماعا مع قسم الصحة والسلامة في هيئة السياحة “بإتخاذ جميع التدابير الصحية والوقائية على وفق شروط منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار الفايروس “، وأضاف أنّ الجهات الصحية “تتابع عن كثب تطورات انتشاره.

واكد العبيدي ان “الهيئة وضعت عدة اجراءات للتصدي للحالات الطارئة وفي حال وجود حالة مشتبه بها سيتم التعامل بها ،وحسب اللوائح الصحية العالمية، ولفت الى “تقديم الدعم الكامل الى دوائر الهيئة من خلال نشر اخبار التوعية والتوجيه العام للتصدي الى الاشاعات التي تربك عمل الهيئة “.

وشدد رئيس الهيئة على “بذل اقصى الجهود والإجراءات الاحترازية لدرء خطر فيروس كورونا”،من خلال اطلاق حملة وطنية وتوعوية لتعزيز التدابير الوقائية في منع تفشي الفايروس المذكور .

واشاد العبيدي “بالجهود التي تبذل من قبل الادارة والملاكات الساندة في الهيئة من خلال العمل الميداني في طوابق الهيئة لتقديم الارشادات والخدمات للموظفين”.