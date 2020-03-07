ائتلاف النصر يهاجم الحكومة: أجراس الخطر تشلّ الدولة

حذر ائتلاف النصر، بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم السبت (7 آذار 2020)، من عجز مالي يشّل التزامات الدولة، ويعرض البلاد لانهيار امني مجتمعي، متهماً الحكومة باتباع سياسة مالية اقتصادية “بائسة” أدت الى العجز المالي والاقتصادي.

وقال الائتلاف في بيان إنّ “فشل السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الحالية، وسياسة الانفاق التبذيري الفاسد ساعدت بدخولنا منطقة الخطر ماليا واقتصاديا، فالعجز بالموازنة يفوق 50 ترليون دينار، وهو بازدياد، رغم الرصيد المالي الضخم الذي ورثته الحكومة الحالية واضاعته، كما وان التدني الحالي والمتوقع لاسعار النفط سيضع الدولة بخانة العجز لتسديد استحقاقات الرواتب والموازنة التشغيلية بنهاية هذا العام”.

وأضاف أن “التراجع الكبير بأسواق المال العالمية، والتدني المستمر لأسعار النفط، وتأثير الأوبئة وبؤر التوتر العالمي، أدّت الى تراجع خطير بحركة الاقتصاد الدولي، وملامح الركود الاقتصادي اليوم تبدو أقرب من أي وقت مضى، والعراق معرّض أكثر من غيره لتلقي هذه الصدمات الاقتصادية بسبب السياسة غير الرشيدة للحكومة الحالية التي تصل الى مستوى خيانة أمانة الحكم”.

ورأى ائتلاف النصر ان “غياب الرؤية المالية والاقتصادية، واستمرار الفساد المحاصصي، وضعف سيطرة سلطات الدولة على مؤسساتها، وفشلها بالادارة الفاعلة للحكم، وتناهب موارد الدولة من قبل مراكز القوى، كلّها عوامل ستقود البلاد الى كارثة اقتصادية نحذر من الوقوع بها، ونحمّل الحكومة والقوى السياسية التي انتجتها والتي تعيق الان تكليف حكومة مستقلة وفاعلة، نحمّلها كامل المسؤولية الوطنية والتاريخية بما سيؤول اليه حال الدولة العراقية.”

ورجح مختصون أن يبلغ العجز المالي في الموازنة العراقي، التي لم تتم المصادقة عليها لحد الآن، نحو 48 تريليون دينار.

وأثيرت مخاوف في العراق، من عدم قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في البلاد، نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط بالأسواق العالمية، وبالتالي تشكيل تحد خطير أمام مجلس النواب والحكومة.

ويعتمد العراق على النفط بشكل شبه تام، حيث تشكل عائداته أكثر من 95% من موارد الموازنة المالية، وهو ما يعرض اقتصاد البلاد إلى المخاطر في حال انخفاض سعر النفط، ويتسبب بأزمة اقتصادية حادة تنذر بنتائج وخيمة، لاسيما وان سعر برميل خام برنت انخفض الى نحو 45 دولاراً، كما ان خام غرب تكساس الأميركي انخفض الى نحو 41 دولاراً.