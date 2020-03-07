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ارتفاع جديد بإصابات كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا منها سبع حالات في العاصمة بغداد والأخرى في النجف.

وقالت الوزارة في بيان إنها “تعلن عن تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ سبع حالات في بغداد والثامنة في النجف”.

وأضاف البيان: “تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل ملاكات الوزارة للتعامل مع المصابين والملامسين”.

وشددت الوزارة على “تنفيذ مقررات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ومسؤولية الجهات المعنية عن محاسبة المخالفين وتدعو الوزارة وتؤكد على اتباع قواعد الحماية الشخصية والمجتمعية لحماية الافراد والمجتمع”.

يتبع..

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