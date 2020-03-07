ارتفاع كبير بعدد المصابين بـ”كورونا” حول العالم ودول تسجل أولى الحالات

سجّلت الصين السبت 28 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ، ليصل إجمالي عدد الوفيّات إلى 3070 في البلاد، حسبما ذكرت لجنة الصحّة الوطنيّة.

وأضافت اللجنة أنّ عدد الإصابات الجديدة وصل إلى 99، مع ارتفاع في عدد الحالات الجديدة لليوم الثالث على التوالي خارج مقاطعة هوباي التي تُعتبر بؤرة تفشّي الفيروس.

وتم الإبلاغ عن 25 حالة اصابة جديدة خارج مقاطعة هوباي التي لا تزال تخضع لحجر صحي في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ الجمعة المئة ألف شخص في كل أنحاء العالم، بعدما أعلنت دول عدّة تسجيل أولى الإصابات على أراضيها.

تمّ تشخيص إصابات بكورونا لدى 21 شخصًا على متن سفينة سياحيّة قبالة ساحل كاليفورنيا، على ما أعلن الجمعة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي ينسّق جهود مكافحة الفيروس المستجدّ في الولايات المتحدة.

وقال بنس في مؤتمر صحافي بواشنطن إن عيّنات أُخذت الخميس من 46 شخصًا وإنّ 21 من بينهم “ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا”.

والمصابون هم 19 من أفراد الطاقم واثنين من ركاب سفينة “غراند برنسيس” التي كانت قطعت رحلتها بعد اكتشاف أعراض لدى بعض الركاب وعددهم 3533 ولدى بعض افراد الطاقم.

ولدى وصول السفينة “سيتمّ إجراء فحوص لجميع الركّاب مجدّدًا” لكشف ما إذا كانوا مصابين بالفيروس، على أن يوضع المصابون في الحجر الصحّي، بحسب ما قال بنس.

وأضاف ان الطاقم يجب أن يبقى معزولا على السفينة بينما ستُجرى الفحوص للركاب داخل قواعد عسكرية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال صباح الجمعة من البيت الأبيض “إنّها سفينة كبيرة، يتوجّب علينا اتّخاذ قرار مهمّ”.

بعد أيّام على تنظيمه مؤتمره السنوي الكبير في واشنطن، أعلن لوبي “آيباك” المؤيّد لإسرائيل الجمعة أنّ اثنين من الذين شاركوا بمؤتمره مصابان بفيروس كورونا المستجدّ.

وكان الآلاف حضروا المؤتمر في وسط واشنطن بين الأول والثالث من آذار/مارس، بمن فيهم نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو وعدد كبير من أعضاء الكونغرس.

وقال اللوبي على تويتر “لقد أكَّدنا أنّ اختبارات فيروس كورونا لاثنين على الأقلّ من المشاركين بالمؤتمر كانا قدِما من نيويورك، جاءت إيجابيّة”.

وأشار اللوبي إلى أنّه “على اتصال دائم” مع السلطات الصحية في ويستشيستر في ولاية نيويورك، ومع العاصمة الفدرالية حول هذا الموضوع.

ونصح جميع المشاركين في مؤتمره بالتشاور مع الاطباء إذا ما كانوا مرضى أو كانت لديهم أسئلة.

سجّلت كوستاريكا الجمعة أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجدّ تمّ تشخيصها لدى سائحة أميركيّة كانت وصلت في الأوّل من آذار/مارس إلى هذه الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وقال وزير الصحّة دانيال سالاس في مؤتمر صحافي إنّ المريضة البالغة من العمر 49 عامًا وُضِعت في “عزلة مشدّدة” داخل فندق في سان خوسيه مع زوجها الذي كان على اتّصالٍ في نيويورك بأشخاص يُعانون من كوفيد-19.

وأوضح الوزير أنّ “الرجل لم تظهر عليه أيّ أعراض، لكنَّ المرأة ظهرت عليها أعراض انفلونزا خفيفة وإسهال وآلام في البطن”.

وقال إنّه يُنتَظر صدور نتائج تحليلات أُجريت لخمسة أشخاص كانوا على اتّصال بالزوجين.

وفي أميركا اللاتينيّة، تمّ اكتشاف إصابات بالفيروس في كلّ من البرازيل والأرجنتين والمكسيك والبيرو وجمهوريّة الدومينيكان وتشيلي والإكوادور وكولومبيا، من دون أن تُسجّل هذه المنطقة وفيّات جرّاء الفيروس حتّى الآن.

أعلنت وزارة الصحّة الكولومبيّة اكتشاف أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في كولومبيا الجمعة لدى مسافرة تبلغ من العمر 19 عامًا وصلت إلى بوغوتا آتية من ميلانو بإيطالياو.

وقالت الوزارة في بيان إنّ الشابّة التي لم يتم تحديد جنسيّتها “أظهرت أعراضا واستدعت الخدمات الصحّية التي أخذت عيّنات للتحليل. ثم أكّد المعهد الوطني للصحّة النتائج الإيجابيّة للفحوص”.

وأشارت رئيسة بلدية بوغوتا كلوديا لوبيز على حسابها في تويتر إلى أنّ المسافرة تدرس في إيطاليا، المركز الرئيسي لتفشّي الفيروس في أوروبا، و”عادت” إلى بوغوتا في 26 شباط/فبراير.

ويُعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.