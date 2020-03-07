الصحة الفلسطينية في حالة تأهب قصوى

مراد سامي

سارعت وزارة الصحة الفلسطينية إلى عقد اجتماع عاجل ,اثر ثبوت تسجيل أكثر من حالة حاملة لفيروس كورونا في فلسطين المحتلة , لتدارس الخطة المطلوبة لمنع وصول الفيروس إلى الضفة الغربية و ابرز الإجراءات العاجلة .

و قد أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية رصدها لأكثر من حالة جديدة في ال24 ساعة الماضية , الى جانب ألاف الحالات المشتبه في إصابتها بعد تواجدها في مدرجات مباراة كرة قدم حضرها شخص حامل للفيروس الأسبوع الماضي.

القلق الفلسطيني من خطر هذا الوباء بدا واضحا و جليا على مواقع التواصل الاجتماعي التي حولت الى منصات طبية يتبادل فيها الفلسطينيون النصائح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس .

و قد دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إلى عدم الهلع و تجنب الانسياق خلف الشائعات المغرضة , مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة توخي الحذر عبر إتباع قواعد النظافة اليومية كغسل اليدين و تجنب المصافحة باليد أو التقبيل .

هذا و قد أشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان نشرته الاحد الاول من اذار/مارس الى ضرورة الابتعاد عن التجمعات الكبرى كالمهرجانات و الفعاليات الرياضية و الفنية , ما جعل العديد من المواطنين يطرحون اكثر من علامة استفهام حول صلاة الجمعة , نظرا لرمزيتها الكبرى في حياتهم .

رد السلطات الفلسطينية كان سريعا حيث قامة وحدات الصحة بتكوين فرق خاصة لقيس حرارة المصلين قبل دخولهم للمسجد لمنع نشر العدوى , إضافة الى دراسة إمكانية إلغاء المباريات الرياضية في هذه الفترة .