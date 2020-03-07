العراق يوقف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت (7 آذار 2020)، إيقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية لمدة أسبوع بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشأت ابراهيم الخفاجي في بيان إنه “وحسب توجيهات لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020 ولما تشهده دوائر الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من زخم من قبل المراجعين وحرصاً عليهم من الإصابة بمرض ( كورونا) تقرر العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اعتباراً من يوم الأحد ولمدة اسبوع”.

وتابع الخفاجي أن “القرار جاء للحفاظ على سلامة المواطنين من الاصابة بالمرض”، لافتاً الى “استثناء الحالات الانسانية والحرجة من القرار”.

وشهد العراق شفاء 4 حالات من فايروس كورونا من أصل 41 إصابة كان قد سجلها خلال أقل من أسبوعين، فيما سجل 3 حالات وفاة الى الان.