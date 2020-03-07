الغاء صلاة الجماعة وغلق المراقد والأماكن العامة امر ضروري،

نعيم الهاشمي الخفاجي

أخذ الاحتياطات لمنع انتشار فيروس كرونا أو أي مرض آخر ينتقل من خلال العدوى أمر ضروري، رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم ترك إلينا آلاف الأحاديث التي رواها عنه أئمة ال البيت ع أو الصحابة تحدثت عن كل الأمور العبادية والاخلاقية، ووجدت أحاديث بعدم الانتقال من مدينة واخرى في حال وجود مرض الطاعون، العالم الآن يعمه القلق والخوف من انتشار فيروس كرونا القاتل، الأطباء قالوا أن الفيروس ينتقل من خلال المصافحة والعطاء. هناك دول ابتكرت طريقة جديدة السلام غير المصافحة في الأيادي والتقبيل وإنما اوجدوا طريقة جديدة لتبادل التحية عبر ملامسة الأحذية لتأدية التحية، المرجعية الشيعية كانت السباقة لمنع صلاة الجماعة والتقليل من التواجد في الأماكن العامة لذلك صدرت فتاوي تمنع صلاة الجمعة والجماعة أو المكوث في الأسواق والأماكن العامة، عندنا السيد محمد الصدر أحد رموز عائلة الصدر الكرام أمام مسجد الإمام علي ع في العاصمة الدنماركية كوبنهاكن كان السباق لمنع صلاة الجمعة والجماعة حفاضا على سلامة المصلين، مرجعية النجف أصدرت بيان حثت على التجمع وبدأت من خلال الغاء صلاة الجمعة والجماعة وهذه رسالة واضحة على عامة الناس فهمها أن السلامة أمر ضروري، للاسف بيئتنا جاهلة لذلك للاسف في مواقع التواصل الاجتماعي حاولوا استغلال قضية اغلاق المراقد المقدسة والغاء صلاة الجمعة والجماعة وخاصة من قبل فلول البعث والتيارات الوهابية بالقول الشيعة يقولون ان الشفاء والدعاء تحت قباب الأئمة مستجاب ويتم شفاء المرضى ……الخ من الهراء وللاسف قرأنا تغريدات وجهة لامراء وزعماء خليجيين بالتهنئة أن مزارات الشيعة قد اغلقت رغم أن الكعبة ومسجد النبي محمد ص أيضا أغلقت لنفس السبب، اقول لمن يعالجون امراضه من خلال التداوي من خلال شرب بول البعير اقول لهؤلاء المتخلفين نحن الشيعة نذهب للطبيب ونأخذ العلاج و تحقن انفسنا في حقن اي أُلأبر مثل البنسلين وتعالج بالطب الحديث والطب البديل ولدينا توجه بذلك والدليل المرجعية الشيعية لديها العتبة العباسية أنشات مستشفى الكفيل ومستشفيات أخرى في أسماء أئمتنا عليهم السلام بل المرجعية الشيعية تبرعت لشراء اجهزة كشف الامراض الخبيثة ولم تطلب المرجعيو للمرضى المصابون بالامراض الخبيثة اذهبوا للمبيت في صحن الامام علي ع والحسين ع وسائر الائمة للعلاج وانما فتحت مستشفيات رغم ان الدعاء مستجاب في مساجد الائمة التي اقيمت حول قبور الائمة ع اسوة بالمسجد النبوي الذي يضم قبر الرسول محمد ص، وعليه قبة

العقيدة الشيعية مبنية على أرضية ثابتة وقوية مستندة إلى القرآن الكريم وسنة النبي محمد ص المروية من ال بيته الكرام الطاهرين.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.