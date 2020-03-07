سيادة المطران عطا الله حنا : ” يجب ان يصل صوت اسرانا ومعتقلينا الموجودين خلف القضبان الى سائر ارجاء العالم “

القدس – دعا سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم كافة المؤسسات الحقوقية والانسانية في بلادنا وفي مشرقنا وفي عالمنا من اجل العمل على تدويل قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال هؤلاء الابطال القابعين خلف القضبان والذين يستحقون منا ان نكون الى جانبهم وان نؤازرهم في قضيتهم العادلة .

ان الاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال يتعرضون لجملة من الانتهاكات الخطيرة من تعذيب وعنصرية واوضاع اعتقالية كارثية ويجب ان يصل صوت اسرانا الى كل مكان في هذا العالم ولا يجوز تهميش هذه القضية بأي شكل من الاشكال مؤكدا على اهمية وجود دعم وتفاعل شعبي مع هذه القضية العادلة .

يجب ان تبذل كافة الجهود لابراز قضية الاسرى على كافة الاصعدة من خلال بناء تحالفات مع اصدقاء الشعب الفلسطيني المنتشرين في سائر ارجاء العالم وكذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية والعربية المختلفة والمتعددة .