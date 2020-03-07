سيكون رحيلي هادئا وطريفا

بقلم مهدي قاسم

عندما يحين يوم رحيلي بهدوء وسكون

كخفقة أجنحة طيور مهاجرة تتوهج في شفق بعيد ،

وهو أمر سيحدث حتما في وقت من أوقات ،

سأرحل بكل لطف وسكون مهيب وجليل

يليق بحضوري المنزوي و الصامت دوما ،

سأحرص أن لا أسبب إلا قليلا من إرهاق و تعب للآخرين.

لن أكون سوى قبضة رماد في قعر قنينة صغيرة فحسب ،

يُسهل حملها حتى بيد واحدة وليس أكثر

مع عنقها الطويل والجميل المتلألئ بخصلات شمس متراقصة

،

فلا صلاة جماعية أو صيحات حنجرات متهدجة و مبحوحة ابتهالا

حقا لا أود إزعاج الله ولا البشر بصيحات عالية وإثارة

ضجة مزعجة بسبب رحيلي .

فأنا رجل هادئ بطبعي من يوم ولادتي حتى موعد موتي..

و غالبا ما أشكر الذين لا يسئون لي بعدما عملت لهم جميلا

..

سأوصي بمأدبة طعام غنية جدا ذات وليمة عامرة !،

ليتسنى للمشيعين القلائل بعد رجوعهم من وضعي بين أمواج

نهر الدانوب

الوقت الكافي للاغتياب أو الحديث المتحمس عن سياسة أو

تشكيل حكومة عصية أو عن علي بابا والاربعين حرامي جدد الذين نهبوا بغداد عن آخر حصيرة !..

و ربما عن شعر أو رواية أو عن بطولتهم في إغواء نساء جميلات

.

وأن لا يفوتهم أخر نكتة عراقية بارعة عن كورونا ،

تجعلني اسمع قهقهاتهم الجذلة و المجلجلة ،

وأنا أتدحرج متأرجحا بين موجة و أخرى ،

منحدرا نحو آخر محيط مجهول في أقصى العالم .

وابتسم بملء أساريري و أقهقه عاليا بملئ القلب ،

كأنني أشاركهم النكتة عن قرب قريب ،

مبتهجا مثلهم و جذلا !.