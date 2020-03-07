فرنسا: العراق استثنى فئتين من دخول أراضيه

أعلنت السفارة الفرنسية في العراق، اليوم السبت 7-3-2020، أن السلطات العراقية تمنع دحول الفرنسيين باستثناء الدبلوماسيين والوفود الرسمية.

ونشرت السفارة في بيان عبر “تويتر”، إنه “كجزء من خطة عملها لمكافحة فيروس كورونا، تحظر السلطات العراقية الآن دخول الرعايا الفرنسيين إلى الأراضي العراقية، باستثناء الدبلوماسيين والوفود الرسمية”.

وكشفت لجنة الأمر الديواني العراقي رقم (55) لسنة 2020، عن جملة من القرارات إلحاقاً بإجراءاتها السابقة التي أصدرتها للوقاية من تفشي فيروس كورونا في العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحكومي في بيان لها انه “أصدرت لجنة الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 ، أثناء جلستها المنعقدة أمس الجمعة ببغداد جملة من القرارات للحفاظ على أرواح المواطنين والتزماً بقانون الصحة العالمية رقم 89 لسنة 1981 وتؤكد خلية الاعلام الحكومي أن قرارات اللجنة اليوم جاءت الحاقاً بمقرراتها السابقة و انسجاماً مع توصيات اللجنة المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 2020 “