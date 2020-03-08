الصحف الورقية تحتضر والاعلام الالكتروني يتصدر

بقلم محمد الخفاجي :

تواجه الصحف العربية والعالمية، أزمة كبيرة ظهرت إثرها في أكثر من المؤسسات الصحفية، التي أعلنت افلاسها، ومنها التي تحتضر، واليوم نرى أعرق الصحف تتحول إلى صحف إلكترونية بشكل كامل، حيث تخلت عن مكانتها الصحفية الورقية، بسبب توجه جميع القراء إلى الصحافة الالكترونية “.

ونرى ايضاََ اليوم الصحافة الورقية، في الكثير من الدول العربية والغربية تتلاشى، و تتحول إلى صحف إلكترونية، خاصة بعد انتشار المواقع الإخبارية، وسرعتها في نقل الخبر، وكثرة متابعيها، نتيجة سهولة الوصول إليها وسرعة إنتاجها وتطويرها وتحديثها”.

أولى الصحف في الوطن العربي، وتتصدها اللبنانية التي، تحولت إلى نسخة إلكترونية بشكل كامل، وهي صحيفة” السفير، أيضاً حذت صحيفة” النهار”، وبدأت عن نيتها التحول إلى صحيفة إلكترونية فقط، وتأتي بعدها صحيفة ”اللواء“ حيث ابلغت موظفيها، عن فتح باب الاستقالات،”كما تواجه مصر والعراق أزمة حقيقية فيما يتعلق بمصير الصحف الورقية”.

حيث تعتبر مصر هي أول دولة عربية شهدت صدور صحيفة يومية مطبوعة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر، واذا انتهت فيها الصحافة الورقية، تعتبر نكسة لها في عالم الصحافة العربية ” .

وفي إحصائية نشرها موقع (معرفة) ان” مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وحدها بلغ (45,861,346) مستخدماً يمثلون 13% من تعداد السكان ، ونسبة 8.8 % من المستخدمين في العالم ، وبنسبة تضاعف بلغت 1,296.2 % خلال السنوات الثماني الماضية”.

وهذه الإحصائية تبين تصدر الإعلام الالكتروني من حيث القراء، وانتهاء عصر الصحف الورقية، كونها بدأت تتلاشى، او تتحول الى إلكترونية”.

واليوم، أعادت مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية في العراق والوطن العربي، تاريخ الصحافة، من خلال الإتحاد العربي للإعلام الالكتروني، الذي يقوده مجموعة من الصحفيين المتخصصين في مجال الإعلام الإلكتروني، وان الوكالات الإخبارية المنضوية تحت لواء الاتحاد تتجاوز ال1000، وكالة اخبارية، مقره الرئيس في مصر، وله فروع في جميع الدول العربية”.

و ان الاعلام الإلكتروني هو الوسيلة الإعلامية الوحيدة، التي شكلت ثورة في مجال التفاعل مع الجمهور، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا)، و يجمع للقراء بين الصحف ومشاهدي التلفاز ومستمعي الإذاعة في آن واحد، كما أعتبره اكثر الكتاب بإعلام المستقبل”. انتهى