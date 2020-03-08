القبض على عصابة سرقت 15 مركبة حكومية خلال أسابيع

تمكنت خلية الصقور الاستخبارية، الجمعة، من إلقاء القبض على 12 متهماً في أكبر عصابة لسرقة العجلات في وسط وغربي العراق.وقال بيان للخلية اطلعت (المدى) على نسخة منه،

إنه “بعد متابعة مستمرة من قبل خلية الصقور الاستخبارية في محافظة النجف الاشرف لاحدى اهم العصابات المختصة بعمليات السرقة المنظمة والمتكررة للعجلات الحكومية في الاشهر الماضية، في محافظات النجف الاشرف والديوانية وبابل والانبار، وبيعها في المحافظات الشمالية، منتهزين فرصة اهتمام الاجهزة الأمنية بتأمين وحماية المتظاهرين”.وأضاف البيان أنه “وبعد جمع المعلومات عن ملابسات كل عملية سرقة وتتبع خيوطها وبالتنسيق مع خلايا الصقور في محافظات المثنى والديوانية والانبار وبمساعدة رئاسة محكمة استئناف النجف الاشرف، تمكنت الخلية من إلقاء القبض على العصابة المكونة من (12) عنصراً وضبط (6) عجلات والتحفظ على جميع الادوات المستخدمة في عمليات تزوير لوحات العجلات”.وأوضح بيان خلية الصقور أنه “بعد عمليات مطاردة ومداهمة من يوم 13/2/2020 لغاية يوم 5/3/2020 امتدت من محافظة المثنى الى محافظة الانبار مرورا بمحافظات الديوانية والنجف الاشرف، أصيب على اثرها احد ضباط خلية صقور النجف إصابة بالغة نقل على اثرها للمشفى للعلاج، فضلا عن القاء القبض على رئيس العصابة المتهم المدعو (ع. ح .ع ) اثناء سرقته لعجلة نوع بيجو بتأريخ 6/3/2020 “.وتابع أنه “وبعد التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحةً بكل عمليات السرقة المذكورة ادناه، وتم احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

يشار إلى أن هذه العصابة قد سرقت 15 سيارة أغلبها حكومي خلال الأسابيع الماضية.