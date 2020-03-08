تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة وبمشاركة (30 ) سيدة الايدي الناعمة في مصر تصنع الحرف اليدوية التقليدية

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

تحت عنوان( الأيدي الناعمة ) أفتتح متحف الفن الإسلامي في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة السادس من مارس 2020 م الجاري معرضاً فنياً للأشغال والحرف اليدوية التقليدية، وذلك تزامنا باحتفالات المتحف باليوم العالمي للمرأة.

واشار الدكتور ممدوح عثمان مدير عام المتحف، أن المعرض يضم 300 منتج للحرف اليدوية تتنوع بين الأخشاب والخزف والجلود والتطريز باستخدام الحرير ومجسمات من الصلصال الحراري ولوحات من الحبر والزيت، وهي نتاج أعمال 30 سيدة قاموا بالمشاركة في ورش تعليمية تم تنظيمها بالمتحف.

وأضاف الدكتور ممدوح عثمان أنه على هامش المعرض ينظم القسم التعليمي بالمتحف معرضا للصور الفوتوغرافية للأطفال، يليه جولات إرشادية بقاعات المتحف.

وفي سياق متصل ينظم متحف قصر محمد علي بالمنيل بعد غد الأحد الموافق 8 مارس 2020، ندوة تحت عنوان “حكاوي المماليك”، تلقيها الكاتبة الدكتورة/ ريم بسيوني.

وقال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، أن الندوة تناقش ثلاثية رواية أولاد الناس للكاتبة، والتي تعد من أكثر الروايات مبيعا في معرض الكتاب هذا العام، وهي تتناول عرض لعصر المماليك، وأسرار هذه الحقبة الرائعة.